Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Варна е домакин на #BeActiveNight

Варна е домакин на #BeActiveNight

  • 28 сеп 2025 | 14:31
  • 1072
  • 0
Варна е домакин на #BeActiveNight

Над 20 спортни клуба представиха дейността си по време на Спортното селище и Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна. Инициативата, която е част от Европейската седмица на спорта #BeActive, предизвика интереса на стотици варненци и гости на града, които имаха възможност да се докоснат до различни спортове и да усетят духа на активния и здравословен начин на живот.

Събитието беше официално открито от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов, който подчерта, че спортът е не само здраве, но и превенция срещу зависимостите.

„Варна е град със силни спортни традиции и се радвам да видя толкова много деца и младежи, които спортуват и се вдъхновяват от нашите шампиони. Благодаря на клубовете, които се включиха в инициативата и показаха, че спортът е път към здраве и успехи“, заяви зам.-министър Андонов.

Нощта на спорта предложи богата програма с демонстрации и музикални изпълнения. В събитието се включиха клубове от различни спортове – академично гребане, акробатичен рокендрол, спортни танци, художествена гимнастика, кикбокс, фехтовка, баскетбол, волейбол, тенис на маса, кану-каяк, спортна стрелба, бодибилдинг и фитнес, вдигане на тежести и много други.

В рамките на събитието доц. Андонов награди 10-те най-изявени млади спортисти на Варна, сред които световните шампионки по художествена гимнастика при ансамбъл девойки Елена Христова и Красимира Иванова, носителката на Европейската купа по шпагa до 14 години Ива Георгиева, световният шампион по тенис на маса до 13 години Мирослав Шмидт, европейският шампион по кикбокс при кадети в стил К1 Преслав Георгиев, европейският шампион по спортна стрелба за юноши до 18 години Борис Димитров и европейската шампионка по вдигане на тежести при кадетки Мария Арнаудова.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

  • 28 сеп 2025 | 19:00
  • 775
  • 0
Погачар защити световната титла по колоездене на шосе на първенството в Руанда

Погачар защити световната титла по колоездене на шосе на първенството в Руанда

  • 28 сеп 2025 | 18:31
  • 2059
  • 2
Добро представяне за българите на Световното по спортно катерене

Добро представяне за българите на Световното по спортно катерене

  • 28 сеп 2025 | 13:14
  • 683
  • 0
Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

  • 28 сеп 2025 | 10:15
  • 742
  • 0
Българска загуба в женския хандбал

Българска загуба в женския хандбал

  • 28 сеп 2025 | 03:33
  • 1154
  • 0
Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

  • 27 сеп 2025 | 20:33
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11057
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 946
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118520
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35700
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26233
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3960
  • 0