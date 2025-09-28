Варна е домакин на #BeActiveNight

Над 20 спортни клуба представиха дейността си по време на Спортното селище и Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна. Инициативата, която е част от Европейската седмица на спорта #BeActive, предизвика интереса на стотици варненци и гости на града, които имаха възможност да се докоснат до различни спортове и да усетят духа на активния и здравословен начин на живот.

Събитието беше официално открито от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов, който подчерта, че спортът е не само здраве, но и превенция срещу зависимостите.

„Варна е град със силни спортни традиции и се радвам да видя толкова много деца и младежи, които спортуват и се вдъхновяват от нашите шампиони. Благодаря на клубовете, които се включиха в инициативата и показаха, че спортът е път към здраве и успехи“, заяви зам.-министър Андонов.

Нощта на спорта предложи богата програма с демонстрации и музикални изпълнения. В събитието се включиха клубове от различни спортове – академично гребане, акробатичен рокендрол, спортни танци, художествена гимнастика, кикбокс, фехтовка, баскетбол, волейбол, тенис на маса, кану-каяк, спортна стрелба, бодибилдинг и фитнес, вдигане на тежести и много други.

В рамките на събитието доц. Андонов награди 10-те най-изявени млади спортисти на Варна, сред които световните шампионки по художествена гимнастика при ансамбъл девойки Елена Христова и Красимира Иванова, носителката на Европейската купа по шпагa до 14 години Ива Георгиева, световният шампион по тенис на маса до 13 години Мирослав Шмидт, европейският шампион по кикбокс при кадети в стил К1 Преслав Георгиев, европейският шампион по спортна стрелба за юноши до 18 години Борис Димитров и европейската шампионка по вдигане на тежести при кадетки Мария Арнаудова.