  Sportal.bg
  Майнц 05
  Директор на Майнц: Отначало не я разбирах, но Лигата на конференциите е много вълнуващо състезание

Директор на Майнц: Отначало не я разбирах, но Лигата на конференциите е много вълнуващо състезание

  1 окт 2025 | 16:25
  • 731
  • 0
Директор на Майнц: Отначало не я разбирах, но Лигата на конференциите е много вълнуващо състезание

Членът на Борда на директорите на Майнц 05, отговарящ за спорта - Кристиан Хайдел заяви, че е променил мнението си за Лигата на конференциите преди дебюта на отбора в турнира с гостуване на Омония (Никозия) в четвъртък вечер.

"Ще бъда напълно честен. Когато това нещо беше изобретено за първи път, изобщо не го разбирах. Сега сме напълно ангажирани и го разбираме добре. През последните години видяхме кой участва и кой печели турнира. Затова трябва да променя мнението си. Това е много вълнуващо състезание, което наистина очакваме с нетърпение", коментира Хайдел, цитиран от агенция ДПА.

Лигата на конференциите записа своя дебютен сезон през 2021/22 и беше създадена като третото континентално състезание във футболна Европа след Шампионската лига и Лига Европа. Майнц играе в евротурнирите за първи път от сезон 2016/17, когато участва в Лига Европа, но не премина груповата фаза.

"Знаем точно откъде идваме и какви икономически възможности имаме. Затова сега се наслаждаваме на участието си", каза още Хайдел. Клубът няма големи амбиции в турнира, но директорът не скри, че се цели в продължаване и след основната фаза.

Снимки: Gettyimages

