И с човек по-малко Майнц 05 не даде шанс на Аугсбург

  • 20 сеп 2025 | 18:38
  • 91
  • 0
Тимът на Майнц 05 записа първия си успех през новия сезон в Бундеслигата, разгромявайки Аугсбург с 4:1 на чужд терен в среща от четвъртия кръг. Гостите дори играха с човек по-малко в продължение на над 40 минути, но независимо от това в нито един момент победата им не изглеждаше застрашена.

“05” дръпнаха с две попадения още преди изтичането на първия половин час след голове на Каишу Сано (14’) и Доминик Коор (26’).

На почивката в състава на Аугсбург бяха направени четири смени. Надеждите на домакините се върнаха в 53-тата, когато авторът на втория гол Коор беше отстранен за два жълти картона. Това обаче не промени нищо, защото Майнц вкара още два пъти - чрез Паул Небел (60’) и Арминдо Зийб (69’).

Баварците стигнаха до изстрел в мрежата чак в 83-тата чрез Самуел Есенде.

