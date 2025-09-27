Популярни
Борусия (Дортмунд) записа четвърта поредна победа и продължава да преследва Байерн

  • 27 сеп 2025 | 18:30
  • 4998
  • 1
Борусия (Дортмунд) записа четвърта поредна победа и продължава да преследва Байерн

Борусия (Дортмунд) продължава с отлично си представяне от началото на сезона и победи с 2:0 като гост Майнц 05 в мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. Това бе четвърта поредна победа за тима на Нико Ковач в първенството, като “жълто-черните” продължават да преследват категоричния лидер Байерн (Мюнхен) и само на две точки от баварците. Тимът игра без голмайстора си Серу Гираси, който получи почивка, но отсъствието му не се усети. Майнц пък остава само с 4 пункта.

Домакините имаха чудесна възможност да поведат в 25-ата минута, когато Паул Небел от наказателното поле стреля, но нацели десния страничен стълб на Грегор Кобел. Само две минути по-късно Дортмунд отговори по най-добрия начин и поведе. След образова контраатака Максмилиан Байер намери Юлиан Брант, който пък комбинира с Даниел Свенсон, а шведът с лекота заби топката в мрежата на Робин Центнер - 0:1.

Тринадесет минути по-късно “жълто-черните” удвоиха аванса си. Карим Адейеми отново показа, че е в страхотна форма. Националът на Германия пробяга сам с топката почти целия терен, направи двойно подаване с Брант, след което елегантно преодоля Центнер - 0:2 за Борусия.

През втората част тимът на Нико Ковач понамали оборотите и Майнц имаше своите шансове. В 57-ата минута Кобел трябваше да спасява опасен удар с глава на Максим Ляйш. Десетина минути по-късно обаче интригата в мача на практика приключи. Кобел бе уловил топката и я ритна напред към откъсващия се Адейеми, който бе повален от Робин Центнер малко пред наказателното поле. Логично стражът на Майнц бе изгонен с директен червен картон. До края срещата основно се доиграваше и Дортмунд с лекота запази аванса си.

Снимки: Imago

