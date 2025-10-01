Популярни
  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 788
  • 0
Ходжкинсън, Хънт и Хънтър-Бел ще участват във финала на сезона в Ню Йорк

Британските медалистки от световни първенства Ейми Хънт, Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър-Бел се готвят за участие в края на сезона в Ню Йорк (САЩ) на 10 октомври.

Те ще се състезават в ATHLOS NYC, обявено като "първото професионално състезание по лека атлетика само за жени“. Събитието съчетава спорт, музика и култура и ще включва изпълнение на живо на носителката на награда "Грами“ Сиара на стадион "Айкан“.

Хънт, която спечели пробивен сребърен медал на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, ще се изправи срещу американката Анeвия Батъл, която завърши четвърта след Хънт в Токио, и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж Британи Браун.

Хънтър-Бел и Ходжкинсън, съответно сребърна и бронзова медалистки от Токио, ще стартират в изключително силна надпревара на 800 метра. Техни съпернички ще бъдат световната шампионка от 2023 г. Мери Мораа от Кения и етиопската олимпийска сребърна медалистка Циге Дугума.

Олимпийската шампионка Ходжкинсън ще бъде особено мотивирана да завърши сезона с победа, след като в Токио претърпя първото си поражение на 800 метра от две години насам.

В дисциплината 400 метра европейската шампионка до 23 години Хенриете Йаегер от Норвегия и световната шампионка в зала на Великобритания Амбър Анинг ще се изправят срещу олимпийската шампионка Марилейди Паулино от Доминиканската република и срещу Салва Еид Насър от Бахрейн.

Снимки: Gettyimages

