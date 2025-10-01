Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

Двама български пилоти ще участват във финалния кръг на планинския шампионат в Румъния – „Пояна Брашов“. Това са Искрен Веселинов (Хонда Сивик) и Любен Емануилов (Пежо 106).

Състезанието е този уикенд, като за старт са подали заявки 101 пилоти, като публиката ще може да види пълната гама автомобили за този тип състезания – от едноместни прототипи до почти серийните Дачия Логан за начинаещи пилоти и класиките от времето на Чаушеску Дачия 1310.

В класа на Веселинов – 1-4, заявените пилоти са общо 10, като двама са с Мицубиши Лансър Ево IX. Емануилов ще се надбягва с още 17 пилоти в клас 1-6, като преките му съперници в подклас 1-6А са шест.

Снимка: Профил на Любен Емануилов във Фейсбук