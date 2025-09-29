Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

  • 29 сеп 2025 | 18:29
  • 6532
  • 3

Мястото на „Писта Стара Загора“ в календара на АФБ за състезанията на затворен маршрут ще заеме най-новата писта в България – „Лара“. Това заяви председателят на АФБ Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“ днес.

„Преговаряме, утре ще ходим на пистата и мисля, че ще заместим Стара Загора със състезание там, но още не мога да се ангажирам с точна дата, зависи от натоварването на новата писта, от нашия календар“, обясни Станчев.

Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“
Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“

Той коментира провеждането на писта „София“, обясни причините за провала на „Писта Стара Загора“, както и защо в два поредни уикенда ще има стартове от планинския шампионат.

Също така, ако се чудите как председателят на Народното събрание и посланикът на САЩ се озоваха на откриването на планинско „Враца“ – изгледайте видеото от гостуването на Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“.

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат
Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 1177
  • 0
Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 792
  • 0
Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

  • 29 сеп 2025 | 19:13
  • 1751
  • 1
Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

  • 29 сеп 2025 | 16:31
  • 1311
  • 0
Люис Хамилтън загуби любимото си куче

Люис Хамилтън загуби любимото си куче

  • 29 сеп 2025 | 16:02
  • 2495
  • 1
Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират

  • 29 сеп 2025 | 12:56
  • 1323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17996
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26255
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20484
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18959
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28368
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13305
  • 16