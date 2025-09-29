Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

Мястото на „Писта Стара Загора“ в календара на АФБ за състезанията на затворен маршрут ще заеме най-новата писта в България – „Лара“. Това заяви председателят на АФБ Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“ днес.

„Преговаряме, утре ще ходим на пистата и мисля, че ще заместим Стара Загора със състезание там, но още не мога да се ангажирам с точна дата, зависи от натоварването на новата писта, от нашия календар“, обясни Станчев.

Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“

Той коментира провеждането на писта „София“, обясни причините за провала на „Писта Стара Загора“, както и защо в два поредни уикенда ще има стартове от планинския шампионат.

Също така, ако се чудите как председателят на Народното събрание и посланикът на САЩ се озоваха на откриването на планинско „Враца“ – изгледайте видеото от гостуването на Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“.

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Снимки: Sportal.bg