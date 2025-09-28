Популярни
Хорхе Мартин вероятно ще пропусне остатъка от турнето на MotoGP в Азия и Австралия

  • 28 сеп 2025 | 12:26
  • 791
  • 0

Главният изпълнителен директор на отбора на Априлия в MotoGP Масимо Ривола заяви, че вече бившият световен шампион в MotoGP Хорхе Мартин най-вероятно ще пропусне оставащите три кръга от турнето на световния шампионат в Азия и Австралия.

Мартинатора получи четвъртата си сериозна контузия от началото на година при падането си в първия завой на вчерашния спринт в Япония. Той е с фрактура на дясната ключица и не участва в днешното състезанието на „Мотего“, а се отправи към Барселона, където утре ще бъде опериран.

Пред медиите в Страната на изгряващото слънце днес Ривола коментира състоянието на Мартин и каза, че най-вероятно няма да го видим на пистата поне месец. Това на практикта гарантира, че испанецът ще пропусне следващите три кръга в Индонезия, Австралия и Малайзия и може би ще се завърне за Гран При на Португалия между 7 и 9 ноември.

„Добрата новина е, че той успя да спи добре. Той лети за Барселона и утре ще бъде опериран, след това ще видим – каза Ривола. – Не сме му фиксирали кога да се върне, отново ще му дадем нужното време.

„Дори не мисля за следващите две – отговори италианецът, когато беше помолен да потвърди дали Мартин ще пропусне състезанието в Индонезия следващата седмица. – В момената, да съм откровен, даже не ми пука. Просто искам той да е добре, ще получи нужното време.

„И без това планът вече беше такъв, а сега още повече – той да работи за следващата година. Не бързаме. Важното сега е, че Марко (Бедзеки) може да се справи. Важното е, че целият отбор е обединен и двамата ни пилоти се разбират, въпреки това, което стана. Така че бъдещето ще е хубаво, но сега ние трябва да се фокусираме върху Марко. Да сме близо до него, а и до Хорхе, до колкото това е възможно предвид дистанцията“, завърши Ривола.

Снимки: Gettyimages

