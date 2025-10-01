Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Монако посреща английския шампион Манчестър Сити на стадион "Луи II" във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят, насрочен за 1 октомври от 22:00 часа, ще бъде ръководен от испанския рефер Хесус Хил Мансано. Монегаските ще търсят първите си точки в турнира след разочароващото начало, докато "гражданите" ще се стремят да затвърдят силния си старт в най-престижния европейски клубен турнир с нова победа и нови три точки в актива си.

Манчестър Сити започна участието си в основната фаза на турнира с успех с 2:0 над Наполи. Възпитаниците на Пеп Гуардиола показаха стабилна игра и дадоха заявка, че и този сезон ще са фактор в турнира.

Монако, от своя страна, разочарова с представянето си на старта. Френският тим загуби катастрофално с 1:4 от Брюж и явно тепърва ще влиза в час в турнира. Сега обаче монегаските ще трябва да надминат себе си, ако искат да вземат нещо срещу един от фаворитите в надпреварата.

Монако показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Отборът претърпя поражение от Лориен (1:3) на 27 септември в Лига 1, но преди това постигна убедителна победа срещу Метц (5:2) на 21 септември. Дебютът им в Шампионската лига беше разочароващ с тежка загуба от Брюж (1:4) на 18 септември. Преди това монегаските записаха две поредни победи в Лига 1 – срещу Оксер (2:1) на 13 септември и срещу Страсбург (3:2) на 31 август.

Манчестър Сити демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Гражданите" разгромиха Бърнли (5:1) на 27 септември в Премиър лийг, победиха Хъдърсфийлд (2:0) на 24 септември за "Карабао Къп" и завършиха наравно с Арсенал (1:1) на 21 септември. В първия си мач от Шампионската лига те надделяха над Наполи (2:0) на 18 септември, а преди това спечелиха градското дерби срещу Манчестър Юнайтед (3:0) на 14 септември.

Особено впечатляващата е и головата форма на звездата на гостите Ерлинг Холанд. Норвежецът отново намери себе си от началото на сезона и се превърна в познатата машина за голове, като до момента има 9 гола и 1 асистенция в 7 мача във всички турнири.

Последната среща между двата отбора се състоя преди повече от осем години, на 15 март 2017 г., когато Монако победи Манчестър Сити с 3:1 на стадион "Луи II" в реванш от осминафиналите на Шампионската лига. Тогава младият Килиан Мбапе откри резултата в 8-ата минута, Фабиньо удвои в 29-ата, а Тиемуе Бакайоко вкара решаващия гол в 77-ата минута. За "гражданите" се разписа Льорой Сане в 71-вата минута. С тази победа Монако продължи напред в турнира благодарение на правилото за голове на чужд терен при общ резултат 6:6, след като в първия мач на "Етихад" Манчестър Сити спечели с 5:3 на 21 февруари 2017 г. В онзи мач Рахийм Стърлинг, Серхио Агуеро (два пъти), Джон Стоунс и Льорой Сане бяха точни за домакините, докато Радамел Фалкао (два пъти) и Килиан Мбапе отбелязаха за Монако.