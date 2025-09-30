Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Раян Шерки и Родри подновиха тренировки с Манчестър Сити преди утрешния сблъсък с Монако в Шампионската лига. Носителят на “Златната топка” пропусна срещата с Бърнли през уикенда, след като почувства болки по време на петъчната тренировка в същото коляно, което бе оперирано преди година.

Шерки е извън игра от края на август заради контузия в бедрото. Очакваше се той да отсъства около два месеца, но възстановяването му протече доста по-бързо и той е близо до завръщане в игра. Все още не е ясно дали ще бъде включен в групата за утрешното гостуване на Монако, или Гуардиола ще изчака до сблъсъка с Брентфорд е неделя.

Матео Ковачич също е готов да запише първи минути от месец май, след като през лятото претърпя операция на ахилеса.

Абдукодир Хусанов, Раян Аит-Нури и Омар Мармуш продължават да се възстановяват от своите травми и все още не са на разположение.

🚨: Manchester City receive a boost as Rodri and Rayan Cherki return to first-team training ahead of upcoming fixtures. 🔙🩵✨ pic.twitter.com/yTSt92pyV6 — FOOTY HUB (@footy_hubX) September 30, 2025

Снимки: Gettyimages