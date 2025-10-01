Популярни
  3. Недялко Москов: Господин Мирчев е добър треньор, трябва да победим отбора му

Недялко Москов: Господин Мирчев е добър треньор, трябва да победим отбора му

  • 1 окт 2025 | 08:07
  • 453
  • 0

Eдноименният тим на Несебър играе днес с Левски в Карлово. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу сериозен отбор, воден Господин Мирчев, един от добрите треньори в групата. Отборите му винаги са демонстрирали агресивен, твърд футбол и играят тактически правилно. Ще е труден мач. Положителното за нас е, че теренът в Карлово е хубав. Трябва да излезем на него и да затвърдим доброто си представяне до момента. Можем да го направим като спечелим предстоящия двубой. Приоритет за нас са трите точки, а не играта, която ще покажем. В началото на сезона допуснахме загуба в Димитровград, която може да ни тежи накрая на първенството. Нямаме право на повече грешки“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

