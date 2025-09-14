ОФК Несебър вкара девет пъти на СФК Раковски

В Несебър, едноименния тим разгроми СФК Раковски (Раковски) с 9:0. Срещата е от сeдмия кръг на Югоизточната Трета лига. Кристиян Парашкевов откри резултата, десетина минути след началото. След четвърт час, Стоянчо Великов удвои. След почивката двамата се разписаха по още веднъж – Парашкевов в 52-а, а Велинов в 54-ата минута. След още 120 секунди, точен беше и Даниел Кабанелас. Димитър Балинов вкара шестия гол в 63-ата минута, а след десетина Анжел Петров също разтресе мрежата на гостите. Николай Дросев заби последните два гола в 79-а и 88-ата минута.