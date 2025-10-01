Добромир Дафинов за мача с Лудогорец III

Днес, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Лудогорец III (Разград). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои да срещнем съперник от реномирана школа. Съставът им е изграден от млади момчета, с безспорен потенциал, научени, подготвени, амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Могат да победят всеки отбор в групата. За да им се противопоставим успешно, е необходимо да изиграем с пределна концентрация 90-те минути и максимално себераздаване. Надявам се да зарадваме феновете с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.