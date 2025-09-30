Чаби Алонсо: В този формат трябва да вкарваш максимално много голове

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо бе доволен след успеха с 5:0 над Кайрат в Шампионската лига. Той е щастлив, че тимът му отбеляза толкова голове, като заяве, че в този формат на турнира това може да е доста важно.

"Доволен съм. Преди мач винаги се притесняваш за всичко, което може да се случи. Това беше важна победа, вкарахме голове, взехме трите точки. В този формат, когато имаш възможност да вкарваш голове, трябва да се опиташ да не прощаваш, а ние дори можехме да вкараме повече. Целта за днес е изпълнена", започна Алонсо.

"Резервите влязоха добре, с нова енергия, с желание да окажат влияние. Нуждаем се от всички – тези, които започват, и тези, които влизат от пейката, а днес те влязоха с добра енергия", допълни специалистът.

Хеттрик на Мбапе върна Реал на пътя на победите

13 от 23-те гола на Реал от началото на сезона са дело на Килиан Мбапе. Алонсо е щастлив от добрата форма, в която се намира.

"Радвам се на страхотния момент за Килиан, не само на головете, но и на много други неща, които прави и с които помага на отбора. Отборът го търси, напредваме. Ритъмът на Килиан е труден за постигане, сравненията са сложни, но другите малко по малко го настигат: Вини, Арда… Просто темпото на Килиан е много високо. С Гюлер се разбират добре на терена. Арда играе много добре между линиите. Те започнаха да ни пресират много по-интензивно, отколкото очаквахме, и Арда успя да намери позициите, да се свърже с нападателите и през първото полувреме имахме шансове да поведем с повече от един гол. След това и Вини имаше положения, но не успя. Нуждаем се от всички", каза още Алонсо.

"Дойдохме с ясната цел да спечелим мача. Това е друг турнир, искахме добър старт. Сега идва Юве. Важно е да вкарваш, когато имаш възможности. Целта е изпълнена, играчите играха сериозно. Връщаме се с мисъл за Виляреал", завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages