Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кайрат
  3. Чаби Алонсо: В този формат трябва да вкарваш максимално много голове

Чаби Алонсо: В този формат трябва да вкарваш максимално много голове

  • 30 сеп 2025 | 23:33
  • 1470
  • 0

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо бе доволен след успеха с 5:0 над Кайрат в Шампионската лига. Той е щастлив, че тимът му отбеляза толкова голове, като заяве, че в този формат на турнира това може да е доста важно.

"Доволен съм. Преди мач винаги се притесняваш за всичко, което може да се случи. Това беше важна победа, вкарахме голове, взехме трите точки. В този формат, когато имаш възможност да вкарваш голове, трябва да се опиташ да не прощаваш, а ние дори можехме да вкараме повече. Целта за днес е изпълнена", започна Алонсо.

"Резервите влязоха добре, с нова енергия, с желание да окажат влияние. Нуждаем се от всички – тези, които започват, и тези, които влизат от пейката, а днес те влязоха с добра енергия", допълни специалистът.

Хеттрик на Мбапе върна Реал на пътя на победите
Хеттрик на Мбапе върна Реал на пътя на победите

13 от 23-те гола на Реал от началото на сезона са дело на Килиан Мбапе. Алонсо е щастлив от добрата форма, в която се намира.

"Радвам се на страхотния момент за Килиан, не само на головете, но и на много други неща, които прави и с които помага на отбора. Отборът го търси, напредваме. Ритъмът на Килиан е труден за постигане, сравненията са сложни, но другите малко по малко го настигат: Вини, Арда… Просто темпото на Килиан е много високо. С Гюлер се разбират добре на терена. Арда играе много добре между линиите. Те започнаха да ни пресират много по-интензивно, отколкото очаквахме, и Арда успя да намери позициите, да се свърже с нападателите и през първото полувреме имахме шансове да поведем с повече от един гол. След това и Вини имаше положения, но не успя. Нуждаем се от всички", каза още Алонсо.

"Дойдохме с ясната цел да спечелим мача. Това е друг турнир, искахме добър старт. Сега идва Юве. Важно е да вкарваш, когато имаш възможности. Целта е изпълнена, играчите играха сериозно. Връщаме се с мисъл за Виляреал", завърши наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
  • 337
  • 0
Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
  • 5684
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438441
  • 15
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
  • 1770
  • 0
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
  • 1743
  • 0
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
  • 3607
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119335
  • 133
Владо Николов: Пет отбора са по-добри от нас, има само един начин да ги догоним

Владо Николов: Пет отбора са по-добри от нас, има само един начин да ги догоним

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 2862
  • 0
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 941
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438441
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8266
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36621
  • 65