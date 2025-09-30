Популярни
Илия Петков: Не мисля, че очакванията ще ни тежат

  • 30 сеп 2025 | 20:11
  • 487
  • 0

Една от водещите фигури в националния отбор на България, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините, Илия Петков говори пред медиите след посрещането, което беше организирано на „лъвовете“ в София днес.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Централният блокировач коментира как този успех ще се отрази на тима, който беше най-младият на Мондиала. По неговите думи именно тази младост ще позволи на отбора да се справи по-лесно с големите очаквания, които ще има към него занапред.

93 София посреща волейболните национали

„Предупредиха ни какво да очакваме, загатнаха ни, но не очаквах, че това ще се случи. Благодаря на всеки един, който присъства и на всеки един, който ни е подкрепял, оценяваме го много. Благодаря!

„Това посрещане осмисли всичко, което ние правихме през цялото лято, ние затова го правихме, да направим българския народ горд. Наистина нямам думи. Благодаря още веднъж.

„Лично аз наистина бях намалил социалните медии до минимум. Няколко обаждания на ден – близки, роднини. Допълнително подпомогна да изживеем изненадата по този начин. От посрещането на летището до целия парад и всичко на сцената, което видяхте. Уникално, уникално, просто нямам думи.

„Не мисля, че очакванията ще ни тежат. Както днес споменаха, ние сме най-младият отбор, така че нашето израстване може само да, как да го кажа, да ни помага да играем без напрежение, така че не мисля, че това ще ни натежи. Догодина пак имаме домакинство, ще играем пред родна публика, така че напрежение няма, има само огромна гордост“, каза Илия Петков.

Снимки: Владимир Иванов

