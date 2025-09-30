Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 16 години

Национал - Академик (Пловдив) 3:4
0:1 Антоан Добрев (4')
0:2 Антоан Добрев (15')
1:2 Самуил Василев (17')
2:2 Алекс Ахмедов (28')
2:3 Мартин Запрянов (61')
2:4 Илия Антонов (67')
3:4 Слави Славов (70')
Дунав - Пловдив 2015 1:1
1:0 Емир Мехмедов (24')
1:1 Владимир Лишев (31')
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Велислав Иванов (38') д
2:0 Виктор Тодоров (75')
2:1 Костадин Кутрулев (86')
Ботев (Пловдив) - Черно море 2:3
1:0 Станислав Донев (39') д
2:0 Ивелин Гемеджийски (43')
2:1 Денислав Димов (45'+1)
2:2 Денислав Киров (69')
2:3 Никола Петров (90')
Славия - Левски 0:2
0:1 Васил Киров (21')
0:2 Кристиан Шиячки (37')
Септември - Пирин 0:0
Арда - ЦСКА 0:4
0:1 Марк Илков (32')
0:2 Виктор Цанков (57')
0:3 Марк Илков (69')
0:4 Калоян Борисов (85')
Лудогорец - Етър 3:0
1:0 Витомир Тодоров (14')
2:0 Александър Александров (61')
3:0 Витомир Тодоров (80')