Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 30 сеп 2025 | 20:06
  • 953
  • 0

Национал - Академик (Пловдив) 3:4
0:1 Антоан Добрев (4')
0:2 Антоан Добрев (15')
1:2 Самуил Василев (17')
2:2 Алекс Ахмедов (28')
2:3 Мартин Запрянов (61')
2:4 Илия Антонов (67')
3:4 Слави Славов (70')

Дунав - Пловдив 2015 1:1
1:0 Емир Мехмедов (24')
1:1 Владимир Лишев (31')

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Велислав Иванов (38') д
2:0 Виктор Тодоров (75')
2:1 Костадин Кутрулев (86')

Ботев (Пловдив) - Черно море 2:3
1:0 Станислав Донев (39') д
2:0 Ивелин Гемеджийски (43')
2:1 Денислав Димов (45'+1)
2:2 Денислав Киров (69')
2:3 Никола Петров (90')

Славия - Левски 0:2
0:1 Васил Киров (21')
0:2 Кристиан Шиячки (37')

Септември - Пирин 0:0

Арда - ЦСКА 0:4
0:1 Марк Илков (32')
0:2 Виктор Цанков (57')
0:3 Марк Илков (69')
0:4 Калоян Борисов (85')

Лудогорец - Етър 3:0
1:0 Витомир Тодоров (14')
2:0 Александър Александров (61')
3:0 Витомир Тодоров (80')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1211
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1563
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1013
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1108
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1488
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1056
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98466
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31799
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14716
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8867
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21344
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427552
  • 14