Академик (Пд) победи Национал в голово шоу

Академик (Пловдив) победи Национал с 4:3 на НСА в среща от 8-ия кръг на Елитната група до 16 години. Точни за пловдивчани бяха Илия Антонов, Мартин Запрянов и на два пъти Антоан Добрев, докато за домакините се разписаха Самуил Василев, Алекс Ахмедов и Слави Славов.

Двубоят започна страхотно за Академик и до 15-ата минута те водеха с две попадения на Антоан Добрев. Национал реагира бързо и за 12-ина минути изравниха резултата, благодарение на Самуил Василев и Алекс Ахмедов. При резултат 2:2 дойде и почивката.

През втората част гостите упражниха натиск и Мартин Запрянов в 60-ата минута отново даде преднина на пловдивчани. Седем минути по-късно Илия Антонов вкара и четвърто попадение. Слави Славов бързо върна интригата в мача, намаляйки резултата на 3:4. В продължението на срещата Национал има и златна възможност да стигне до точката. Вратарят на Академик Георги Лафчиев излезе да пресече дълга топка, но тя попадна в играч на домакините, като първият удар бе блокиран, а вторият не намери очертанията на вратата.

По този начин Академик печели осма поредна победа от началото на първенството и събира 24 точки, докато Национал остават с 9.