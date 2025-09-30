Аларма шокира Руди Фьолер в киносалон

Популярни
Бившият голмайстор и наставник на Германия Руди Фьолер посрещна много гости за премиерата на документалния филм, посветен на него самия. Лентата носи името "Руди Фьолер - има само един", каквато песен пееха едно време феновете на Бундестима по адрес на световния шампион.

Събитието се проведе във Франкфурт, като сред личностите, уважили някогашния централен нападател на Вердер (Бремен), Рома, Марсилия и Байер (Леверкузен) бяха президентът на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф, националният селекционер Юлиан Нагелсман, Лотар Матеус, Ото Рехагел, Михаел Балак и др.

В един момент в киносалона се задейства пожарната аларма, след което се включи осветлението и филмът беше спрян за минута-две. Впоследствие се оказа, че става дума за фалшива тревога и прожекцията продължи.

Снимки: Imago

