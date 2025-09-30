Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

На Купа "Райдър" 2025 Европа победи Америка с 15:13 на голф игрището "Бетпейдж блек". Празненството на победилия отбор се оказа доста скъпо.



По време на тридневния турнир европейският отбор натрупа сериозна преднина още през първите два дни – към края на събота резултатът беше 11,5:4,5. В неделните индивидуални мачове американците успяха да наваксат и почти да поведат, но брилянтната игра на Шейн Лаури на 18-ата дупка и равенството практически осигуриха победата на Европа.

Европа триумфира с Купа "Райдър"

Тази година победата е особено ценна, тъй като Европа печели за първи път в САЩ на Купа "Райдър" от 2012 г. насам.

Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Но не само мачът беше невероятен, а и празненството се оказа доста пищно, тъй като европейският отбор отпразнува невероятния си триумф в "Бетпейдж" с изумителна сметка за напитки от 230 хиляди паунда (около 265 000 евро).

Европейците консумираха и няколко висококачествени напитки, чиято цена беше доста над средната.

Отборът поръча 120 бутилки шампанско Moët & Chandon Brut Imperial на цена от 967 паунда за бутилка, което възлиза на общо 116 109 паунда, но това беше само началото.

Шестдесет бутилки Moët MCIII и шестдесет бутилки шампанско Moët Rosé също очакваха компанията, на обща стойност 74 053 паунда.

Освен това бяха консумирани 18 000 паунда висококачествена водка Belvedere – на стойност 1861 паунда на човек – и десет броя лимитирана серия коняк Hennessy 250th Anniversary, всеки на цена от 2233 паунда.

В допълнение към горепосоченото, на всеки играч беше предложен и специален коняк Hennessy Richard Lunar New Year 2025. Тяхната цена на дребно е 14 896 паунда.

Лаури призна, че се е събудил с убийствен махмурлук след дълга нощ на празненства. Ирландският играч стана европейска легенда в неделя, след като с половин точка, която спечели, отборът запази прочутия златен трофей.

I might have a hangover @RyderCupEurope 😩🇪🇺 — Shane Lowry (@ShaneLowryGolf) September 29, 2025

В понеделник сутринта той написа в X, придружено от емотикон с плачещо лице: „Може би съм с махмурлук.“