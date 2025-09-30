Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

  • 30 сеп 2025 | 18:59
  • 796
  • 0
Европейският отбор похарчи 230 000 паунда за купон след спечелването на Купа "Райдър"

На Купа "Райдър" 2025 Европа победи Америка с 15:13 на голф игрището "Бетпейдж блек". Празненството на победилия отбор се оказа доста скъпо.

По време на тридневния турнир европейският отбор натрупа сериозна преднина още през първите два дни – към края на събота резултатът беше 11,5:4,5. В неделните индивидуални мачове американците успяха да наваксат и почти да поведат, но брилянтната игра на Шейн Лаури на 18-ата дупка и равенството практически осигуриха победата на Европа.

Европа триумфира с Купа "Райдър"
Европа триумфира с Купа "Райдър"

Тази година победата е особено ценна, тъй като Европа печели за първи път в САЩ на Купа "Райдър" от 2012 г. насам.

Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост
Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Но не само мачът беше невероятен, а и празненството се оказа доста пищно, тъй като европейският отбор отпразнува невероятния си триумф в "Бетпейдж" с изумителна сметка за напитки от 230 хиляди паунда (около 265 000 евро).

Европейците консумираха и няколко висококачествени напитки, чиято цена беше доста над средната.

Отборът поръча 120 бутилки шампанско Moët & Chandon Brut Imperial на цена от 967 паунда за бутилка, което възлиза на общо 116 109 паунда, но това беше само началото.

Шестдесет бутилки Moët MCIII и шестдесет бутилки шампанско Moët Rosé също очакваха компанията, на обща стойност 74 053 паунда.

Освен това бяха консумирани 18 000 паунда висококачествена водка Belvedere – на стойност 1861 паунда на човек – и десет броя лимитирана серия коняк Hennessy 250th Anniversary, всеки на цена от 2233 паунда.

В допълнение към горепосоченото, на всеки играч беше предложен и специален коняк Hennessy Richard Lunar New Year 2025. Тяхната цена на дребно е 14 896 паунда.

Лаури призна, че се е събудил с убийствен махмурлук след дълга нощ на празненства. Ирландският играч стана европейска легенда в неделя, след като с половин точка, която спечели, отборът запази прочутия златен трофей.

В понеделник сутринта той написа в X, придружено от емотикон с плачещо лице: „Може би съм с махмурлук.“

Следвай ни:

Още от Други спортове

Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

Столична община поиска становище от институциите за придвижване на проекта за реконструкция на Симеоновския лифт

  • 30 сеп 2025 | 12:53
  • 453
  • 0
Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

Карлос Насар загря за световното, докосвайки новите рекорди

  • 30 сеп 2025 | 12:48
  • 14316
  • 0
С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

С усмивки и любов Велопоходът на толерантността събра рекорден брой участници

  • 29 сеп 2025 | 16:52
  • 500
  • 0
Държавните разходи за Олимпийските игри в Париж се оценяват вече на 6,6 милиарда евро

Държавните разходи за Олимпийските игри в Париж се оценяват вече на 6,6 милиарда евро

  • 29 сеп 2025 | 15:53
  • 602
  • 0
Петима българи на турнир по бадминтон в ОАЕ

Петима българи на турнир по бадминтон в ОАЕ

  • 29 сеп 2025 | 12:38
  • 767
  • 0
Европа триумфира с Купа "Райдър"

Европа триумфира с Купа "Райдър"

  • 29 сеп 2025 | 12:25
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98152
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31580
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14524
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8628
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20993
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427447
  • 14