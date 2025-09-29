Европа триумфира с Купа "Райдър"

Отборът на Европа удържа по драматичен начин успеха срещу американския тим в престижния голф турнир за Купа "Райдър" и защити трофея от миналата година, предаде ДПА. Американците, които изоставаха със седем точки преди неделната сесия на сингъл, се завърнаха в борбата за титлата със серия от оспорвани победи, но шампионите направиха достатъчно, за да запазят преднината.

Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Шейн Лоури донесе решаващата половин точка, която изведе Европа до непоклатимите 14 точки, когато осигури равенство в мач номер осем, като вкара печеливш пат на 18-ия ининг. След това Тирел Хатън добави още половин точка в мач номер десет, за да осигури пълна победа.

Лудвиг Аберг спечели единствената победа на сингъл за Европа, а още една половина дойде от Робърт Макинтайър, за да направи крайния резултат 15:13.

Това беше първата победа като гост за отбора от 2012 година и едва пета, откакто състезанието беше разширено, за да включва континентални играчи през 1979.

Отборът на Люк Доналд водеше с 11,5:4,5 преди неделя и се нуждаеше само от две точки и половина, за да запази трофея.

Целта беше намалена до две, когато Виктор Ховланд се оттегли контузен и мачът му срещу Харис Инглиш беше обявен за равен.

Мачът започна да се обръща, когато Камерън Йънг и Джъстин Томас водеха вълнуващи битки на 18-ия грийн срещу Джъстин Роуз и Томи Флийтууд съответно, а Зандър Шауфеле надделя над Джон Рам с 4:3.

Аберг най-накрая спря серията, като победи Патрик Кантли с 2:1, а Мат Фицпатрик удържа бурна контраатака на Брайсън Дешамбо.

Въпреки това американците продължиха да се борят и Скоти Шефлър, след четири загуби през първите два дни, победи Рори Макилрой в титанична борба между двамата най-добри играчи в света, която също стигна до 18-та точка.

Това беше тежка загуба за Макилрой, след като игра брилянтен голф през цялата седмица пред лицето на враждебна публика.

Лоури също изглеждаше изправен пред поражение, тъй като изоставаше с две точки от Ръсел Хенли, но реагира веднага и превъзходен втори удар му позволи да направи опит за бърди, след като Хенли беше принуден да се задоволи с четири точки. Той запази самообладание, за да доведе Европа до 14 точки и да гарантира, че трофеят ще бъде запазен.