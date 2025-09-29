Популярни
Европа триумфира с Купа "Райдър"

  • 29 сеп 2025 | 12:25
  595
Европа триумфира с Купа "Райдър"

Отборът на Европа удържа по драматичен начин успеха срещу американския тим в престижния голф турнир за Купа "Райдър" и защити трофея от миналата година, предаде ДПА. Американците, които изоставаха със седем точки преди неделната сесия на сингъл, се завърнаха в борбата за титлата със серия от оспорвани победи, но шампионите направиха достатъчно, за да запазят преднината.

Шейн Лоури донесе решаващата половин точка, която изведе Европа до непоклатимите 14 точки, когато осигури равенство в мач номер осем, като вкара печеливш пат на 18-ия ининг. След това Тирел Хатън добави още половин точка в мач номер десет, за да осигури пълна победа.

Лудвиг Аберг спечели единствената победа на сингъл за Европа, а още една половина дойде от Робърт Макинтайър, за да направи крайния резултат 15:13.

Това беше първата победа като гост за отбора от 2012 година и едва пета, откакто състезанието беше разширено, за да включва континентални играчи през 1979.

Отборът на Люк Доналд водеше с 11,5:4,5 преди неделя и се нуждаеше само от две точки и половина, за да запази трофея.

Целта беше намалена до две, когато Виктор Ховланд се оттегли контузен и мачът му срещу Харис Инглиш беше обявен за равен.

Мачът започна да се обръща, когато Камерън Йънг и Джъстин Томас водеха вълнуващи битки на 18-ия грийн срещу Джъстин Роуз и Томи Флийтууд съответно, а Зандър Шауфеле надделя над Джон Рам с 4:3.

Аберг най-накрая спря серията, като победи Патрик Кантли с 2:1, а Мат Фицпатрик удържа бурна контраатака на Брайсън Дешамбо.

Въпреки това американците продължиха да се борят и Скоти Шефлър, след четири загуби през първите два дни, победи Рори Макилрой в титанична борба между двамата най-добри играчи в света, която също стигна до 18-та точка.

Това беше тежка загуба за Макилрой, след като игра брилянтен голф през цялата седмица пред лицето на враждебна публика.

Лоури също изглеждаше изправен пред поражение, тъй като изоставаше с две точки от Ръсел Хенли, но реагира веднага и превъзходен втори удар му позволи да направи опит за бърди, след като Хенли беше принуден да се задоволи с четири точки. Той запази самообладание, за да доведе Европа до 14 точки и да гарантира, че трофеят ще бъде запазен.

