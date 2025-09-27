Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Преди около година Люк Доналд кацна в Ню Йорк със своя доверен човек Едоардо Молинари, за да проучи следващото игрище за Купа „Райдър“. Вестта бързо се разнесе, че капитанът на Европа е в града. Още на следващия ден, когато двамата стигнаха до първия тий за своето оглеждане на „Бетпейдж Блек“, ги очакваше група от двадесетина усмихнати местни жители.

Only 37 players have won away from home. Time we added to that?



Our Time. Our Place. pic.twitter.com/7Lsp0nTY5a — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 23, 2025

„На първия тий, от Англия!“ извика един от тях, а останалите избухнаха в смях. Нюйоркчани рядко имат нужда от микрофони. „Бившият №1 в света, капитанът на Отбор Европа, Люк Доналд!“

Това беше най-меката демонстрация на това, което предстои - сякаш Доналд имаше нужда от напомняне, че домакинските фенове няма да се притесняват, когато Купа „Райдър“ започне в петък на игрище, разположено на 45 минути извън Манхатън. Добавете постоянен поток от бира, дълбоко вкоренена спортна фенщина, доза патриотизъм (на откриването присъства и Доналд Тръмп) умножете по хиляди фенове и започвате да си представяте какво очаква Отбор Европа.

Рим беше горещ, а „Бетпейдж“ ще е нов врящ котел за Купа „Райдър“. Игрището е известно със своята трудност, но и със своята достъпност – държавен парк, а не частен клуб. „Бетпейдж Блек“ има характер, подобен на Ню Йорк – голям и дръзък, завладяващ и плашещ, отворен към света.

Тук няма членове, няма претенциозни клубни правила. Наричат го „Народния кънтри клуб“. Часовете за игра се резервират онлайн за жителите на щата Ню Йорк седмица предварително за $75, докато на повечето водещи игрища във Великобритания, например, таксите са шест пъти по-високи. Нерезиденти могат да резервират пет дни предварително за $150.

За тези, които не могат да резервират, има няколко слота за пристигащи на място, което създава версия на опашката за „Уимбълдън“ – хора, които преспиват в автомобилите си до игрището. Често се виждат играчи, които тренират на пътинг грийна в 23:00 под прожекторите, преди да се настанят в кемпери, готови за първия тий в 7:00 сутринта. Това е, казват някои, голф игрище, което никога не спи.

Хиляди голфъри идват на поклонение, защото „Бетпейдж“ има митичен статут на уникално брутално предизвикателство – не толкова за наслада, колкото за оцеляване. Наричат го „Звяра“ и на първия тий има известна табела, която предупреждава: „Не продължавайте, освен ако не сте висококвалифициран голфър“.

POV: You're a Team Europe fan on the first tee at Bethpage Black 🇪🇺#TeamEurope | #OurTimeOurPlace pic.twitter.com/8Q8YyvO3dh — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 27, 2025

На игрището има само едно водно препятствие – на живописната осма дупка пар 3, където езеро дебне под наклонения грийн. Отровата на „Бетпейдж“ е в гигантските бункери – общо седем и половина акра. Ако сте в един от тях, най-вероятно играете „на сляпо“. А рафът е гъст и ненаситен, поглъща топките и изисква сила и късмет, за да се измъкнете.

И все пак за Купа „Райдър“ „Бетпейдж“ няма да покаже най-острите си зъби, както при US Open или PGA Championship. Феновете искат бърдита, а не богита, както и драматични дупки, решавани на грийна, а не топки, изгубени в тревата. Игрището ще е дълго и тясно, с много пясъчни капани, но рафът ще бъде изрязан, а флаговете – поставени в по-безопасни позиции. Какво казват за нюйоркчани? „Твърди отвън, меки отвътре.“

„Не е голяма тайна“, казва Андрю Уилсън, директор по агрономия в парка „Бетпейдж“, за подготовката на рафа. „Няма да е четири инча или четири и половина, ще е малко по-благосклонно.“

Уилсън се подготвя за тези три дни повече от десетилетие, откакто „Бетпейдж“ бе обявен за домакин. В парка има пет голф игрища, цветово кодирани по трудност. Червеното е покрито с шатри за гостите, жълтото е асфалтирано за медиен паркинг.

Той е местен и се усмихва на идеята, че турнирът – в Фармингдейл, щата Ню Йорк – е представян от организаторите като „Ню Йорк Сити“. Това е позната реалност в голфа, който често изкривява географски граници за търговски цели. Последната Купа „Райдър“ не беше точно в Рим, а първият турнир на LIV Golf не беше точно в Лондон.

„Има комик, който се шегува: "Никой не казва, аз съм от Фармингдейл, Ню Йорк Сити“, смее се Уилсън. Но няма съмнение, че Купа „Райдър“ ще се играе в нюйоркски дух, сравним с тениса. „Уимбълдън" е като "Огъста" – тиха публика – докато US Open в Ню Йорк винаги има глъчка на заден план. Такъв е и "Бетпейдж".

Няколко дупки се открояват: първата е пар 4, която може да се достигне от тий, седмата е трудна с „dog-leg“, 13-тата е 608-ярдов пар 5, достижима с два удара, но осеяна с бункери, тежката 17-а пар 3 е като стадион с фенове около грийна, където може да падне решаващият удар. Огромна трибуна под формата на подкова ще обгръща първия тий и 18-ия грийн.

Игрището е разделено на две от път, а шофьорите често свирят с клаксон, докато минават край голфър, който се готви за удар. Това е още едно предизвикателство за Отбор Европа. „О, ще им го кажат“, усмихва се Уилсън за местните фенове със сдържаност.

Срещу силния американски отбор на игрище, което не прощава, огромното предизвикателство пред Европа е ясно. Не е чудно, че Рори Макилрой нарича гостуването на Купа „Райдър“ „най-трудната задача в спорта“. Да я спечелиш в Рим изискваше сърце. Да я защитиш в Ню Йорк ще изисква смелост.

Материал на Лорънс Остлер за "Индипендънт"