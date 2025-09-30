Треньорът на Ружди: Той за 10 години постави 6 световни рекорда

Личният треньор на световния шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди - Радостин Тодоров заяви, че това, което отличава българския спортист от останалите е неговата скромност.

"Вече 17 години работим заедно и постигнахме доста добри резултати - две паралимпийски титли, шест световни, шест европейски и едно второ място на Паралимпиада. За мен едно от най-важните неща са много световни рекорди, които той прави през всички тези години, защото в порядъка на 10 години той е подобрявал шест пъти световния рекорд", коментира Тодоров на летище "Васил Левски" при прибирането от първенството в Индия.

"По принцип ние сме се съсредоточили в най-важните състезания т.е. европейски, световни и паралимпиадите. Календарът за догодина още не е излязъл, но предстои Европейско първенство, вече е време. Заради коронавируса преди години се обърка целият спортен календар и в последните години имахме три поредни световни първенства и Паралимпиада в Париж, така че се надяваме да имаме Европейско първенство. Все още нямаме яснота", каза още Радостин Тодоров и продължи:

"Отличава го най-вече неговата скромност, здраво стъпил на земята и неговата упоритост. Той никога не се отказва и не се предава. През всички тези години той премина през много тежки травми контузии, операция - всичко това, благодарение на спорта, но той не се отказа и както аз обичам да казвам, че не случайно неговото име означава "Търсещ победата". Наистина виждам в него, че той търси тази победа и затова и я получава."

"От тук нататък ние сме си обещали с Ружди да не мечтаем толкова напред, защото той вече има една 15-годишна кариера, осеяна с много успехи. Много е трудно и тежко на такова високо ниво над 100 процента да работиш продължително време, така че сме се съсредоточили върху следващото състезание. Тренираме и работим ден за ден. Наслаждаваме се на моментите заедно и се надяваме да успеем да достигнем до Лос Анджелис 2028", завърши Тодоров на въпрос за потенциално участие на Ружди Ружди на следващата Паралимпиада.