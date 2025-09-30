Тържествено посрещане в София за световния шампион Ружди Ружди

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и депутати от "ДПС-Ново начало" на летище "Васил Левски" в София при пристигането си от Индия.

Ружди Ружди е световен шампион за шести път

"Много се радвам, че съм отново на българска земя. Последната година беше наистина много успешна за мен. Радвам се, че постигнах такива добри резултати и подобрих световния рекорд. Беше ми мечта да направя такива резултати", заяви Ружди.

В Делхи той спечели трета поредна и общо шеста световна титла в клас F55 на тласкането на гюле. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

Първата световна титла на Ружди Ружди бе спечелена в Доха през 2015 година, а освен това българинът е и европейски шампион в различни класове между 2014-а и 2016-а.

снимка: Стартфото