Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тържествено посрещане в София за световния шампион Ружди Ружди

Тържествено посрещане в София за световния шампион Ружди Ружди

  • 30 сеп 2025 | 16:45
  • 2580
  • 3

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и депутати от "ДПС-Ново начало" на летище "Васил Левски" в София при пристигането си от Индия.

Ружди Ружди е световен шампион за шести път
Ружди Ружди е световен шампион за шести път

"Много се радвам, че съм отново на българска земя. Последната година беше наистина много успешна за мен. Радвам се, че постигнах такива добри резултати и подобрих световния рекорд. Беше ми мечта да направя такива резултати", заяви Ружди.

В Делхи той спечели трета поредна и общо шеста световна титла в клас F55 на тласкането на гюле. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

Първата световна титла на Ружди Ружди бе спечелена в Доха през 2015 година, а освен това българинът е и европейски шампион в различни класове между 2014-а и 2016-а.

снимка: Стартфото

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Рекордни 8000 участници от 66 страни на Софийския маратон

Рекордни 8000 участници от 66 страни на Софийския маратон

  • 30 сеп 2025 | 15:17
  • 944
  • 0
Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

  • 30 сеп 2025 | 11:18
  • 534
  • 0
Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

  • 29 сеп 2025 | 16:20
  • 1517
  • 0
МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2025 | 15:54
  • 858
  • 0
Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

  • 29 сеп 2025 | 12:04
  • 580
  • 0
Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

  • 29 сеп 2025 | 11:27
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97956
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31431
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14377
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8453
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20415
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427376
  • 14