Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

Станимир Стоилов заяви, че Гьозтепе е играл дисциплинирано и организирано и с план, в който всички играчи са спазвали тактическите правила, което е донесло успеха срещу Бешикташ в срещата от 6-ия кръг на турската СупеЛига.

"Вкарахме първия гол бързо, последван от втори, и това доведе до някои промени в стратегията ни. От този момент нататък започнахме да играем със затваряне на халфовата линия, предотвратявайки опитите на противника да търси възможности за гол. Преследвахме контраатаки. Искахме да използваме бързите си нападатели и този план проработи. Бешикташ е наистина опасен отбор и ако загубите концентрация дори за секунда, те могат веднага да създадат опасност. Това може да доведе до допускане на гол и проблеми. Работихме усилено през целия мач, за да бъдем добре организирани и да затваряме наказателните полета много ефективно“, каза Стоилов на пресконференцията след мача на стадион "Гюрсел Аксел".

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Въпреки победата обаче наставникът на измирлии изказа и забележки към футболистите си. Неговите критики бяха към нападателите на отбора, които според него са пропуснали прекалено много ситуации.

"Потенциалът ни определено е много по-висок от това и можем да го направим. Има как да се справим много по-добре, особено с топката. Вярвам също, че можем да бъдем много по-добри физически и както споменах преди, трябва да повишим конкурентоспособността си на определени позиции. Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си. Имаме различен стил, който сега е по-агресивен, основан на натиск и динамичен. Правим селекцията си на тези принципи и вярвам, че този стил на футбол създава проблеми за много отбори, особено в Турция", завърши българският специалист.

Стоилов добави, че клубът е в добро финансово състояние това лято, като е направил добри трансфери и че искат да увеличат пазарната стойност на играчите. В следващия си мач от шампионата в южната ни съседка Гьозтепе ще се изправи срещу Еюпспор, като измирлии ще опитат да удължат непобедената си серия, която стартира в края на миналия сезон и вече седем мача те нямат загуба.