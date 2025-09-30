Ковач обяви добра новина за Борусия (Дортмунд)

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори преди утрешното домакинство на „жълто-черните“ срещу Атлетик Билбао в Шампионската лига. Вестфалци изпуснаха победата в първия мач от турнира на богатите в драматичен мач в Торино, въпреки че водиха с 4:2 на Ювентус до самия край. Добрата новина за германците е, че голмайсторът на Дортмунд Серу Гираси ще бъде готов за мача.

„Очакваме мотивиран и труден съперник. Но играем у дома и, разбира се, искаме да спечелим този мач. Не само под ръководството на Валверде, а винаги, те са отбор, в който всеки играе за своя регион, за улицата, на която живее. Всеки дава всичко от себе си. Това е местна гордост и се вижда на терена.

Отсъствието на Нико Уилямс? Видяхме неговите качества, когато играеше за Испания. Той е фантастичен играч. Отсъствието му може да ни помогне, но който и да играе на неговото място, ще даде всичко от себе си. Те загубиха първия си мач, но са много силен отбор“, започна хърватският специалист.

„Дюранвил, Анселмино и Джан няма да играят. Серу завърши последната тренировка. Всичко мина добре. Утре ще е готов да играе. Той е отбелязал много важни голове за нас. Въпреки това съм доволен от дълбочината на състава. Юлиан Брант се справи отлично. Това показва, че отборът е в синхрон“, каза още наставникът на Борусия.

