Ковач обяви добра новина за Борусия (Дортмунд)

  • 30 сеп 2025 | 16:47
  • 879
  • 0
Ковач обяви добра новина за Борусия (Дортмунд)

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори преди утрешното домакинство на „жълто-черните“ срещу Атлетик Билбао в Шампионската лига. Вестфалци изпуснаха победата в първия мач от турнира на богатите в драматичен мач в Торино, въпреки че водиха с 4:2 на Ювентус до самия край. Добрата новина за германците е, че голмайсторът на Дортмунд Серу Гираси ще бъде готов за мача.

„Очакваме мотивиран и труден съперник. Но играем у дома и, разбира се, искаме да спечелим този мач. Не само под ръководството на Валверде, а винаги, те са отбор, в който всеки играе за своя регион, за улицата, на която живее. Всеки дава всичко от себе си. Това е местна гордост и се вижда на терена.

Отсъствието на Нико Уилямс? Видяхме неговите качества, когато играеше за Испания. Той е фантастичен играч. Отсъствието му може да ни помогне, но който и да играе на неговото място, ще даде всичко от себе си. Те загубиха първия си мач, но са много силен отбор“, започна хърватският специалист.

Слабата форма на Юлиан Брант му струва предложението за нов договор от Борусия (Дортмунд)
Слабата форма на Юлиан Брант му струва предложението за нов договор от Борусия (Дортмунд)

Дюранвил, Анселмино и Джан няма да играят. Серу завърши последната тренировка. Всичко мина добре. Утре ще е готов да играе. Той е отбелязал много важни голове за нас. Въпреки това съм доволен от дълбочината на състава. Юлиан Брант се справи отлично. Това показва, че отборът е в синхрон“, каза още наставникът на Борусия.

Снимки: Imago

