Слабата форма на Юлиан Бранд му струва предложението за нов договор от Борусия (Дортмунд)

Продължаването на договора на Юлиан Брант с Борусия Дортмунд вече не се обсъжда, съобщава Bild. Клубът възнамерява да се стреми към трансфер на 29-годишния германец, за да облекчи натиска върху заплатите. Решението обаче ще бъде преразгледано, ако играчът значително подобри статистиката си. През сезон 2025/26 Бранд отбеляза един гол и направи две асистенции в шест мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2026 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 25 милиона евро.

Борусия (Дортмунд) записа четвърта поредна победа и продължава да преследва Байерн

Снимки: Gettyimages