Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  3. Веласкес определи групата на Левски, двама са аут

Веласкес определи групата на Левски, двама са аут

  • 30 сеп 2025 | 11:30
  • 11317
  • 2
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за отложения мач от шестия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив). Двубоят на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е днес от 17:30 часа.

Прави впечатление, че, освен контузения Карл Фабиен, в групата не попада и Алдаир. В нея пък влизат чакащият своя дебют Никола Серафимов и Фабио Лима.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

