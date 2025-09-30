Отново проблеми за Фабиен

Проблемите на крилото на Левски Карл Фабиен продължават. Той е аут за гостуването на Ботев (Пловдив), а и за домакинството на Берое, което идва след това. Причината е контузия – мускулно разтежение. Така френското крило улесни Хулио Веласкес и той няма да има дилема кой да пусне на десния фланг на атаката. И там отново ще действа Марин Петков.

Отсъствието на Фабиен може да реабилитира и един от играчите, които в последно време редовно не влизат в групата за мачовете. Това са Фабио Лима, Никола Серафимов, Патрик Мислович и Карлос Охене. Това е третата подобна контузия на Фабиен, откакто дойде на „Герена“ от Славия. И този път ще бъде подложен на по-сериозни изследвания, за да се види на какво се дължат тези вече постоянни травми.