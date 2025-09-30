Левски се завръща в Пловдив, но този път на "Колежа"

Популярни
Ботев (Пловдив) посреща Левски на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в мач от шестия кръг на efbet Лига. Срещата започва от 17:30 часа и ще бъде ръководена от Валентин Железов. Двубоят се очертава като изключително важен и за двата отбора - домакините се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си в класирането, докато гостите от София ще опитат да се върнат на победния път, след като допуснаха загуба с 0:1 от Локомотив (Пловдив) преди дни.

Въпросната среща трябваше да се изиграе по-рано през сезона, но тогава "сините" бяха ангажирани с мачове от европейските клубни турнири.

Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 13-то място в класирането с едва 7 точки от 9 изиграни мача. "Канарчетата" имат негативна голова разлика от 9 вкарани и 16 допуснати гола, което показва сериозни проблеми в защитата. Това доведе и до освобождаването на наставника Николай Киров. В днешната среща Ботев ще бъде воден от Иван Цветанов, а след сблъсъка се очаква Александър Томаш да бъде обявен за нов старши треньор на "канарчетата".

От друга страна, Левски е в значително по-добра позиция - "сините" са трети с 20 точки от същия брой мачове и голова разлика 15:5. Разликата от 13 точки между двата отбора ясно илюстрира различното им представяне досега в шампионата. Левски обаче допусна грешна стъпка в предишния кръг и ще търси успех, с който да продължи битката за първото място.

Последната среща между Левски и Ботев (Пловдив) завърши наравно 1:1 на 30 март 2025. Александър Колев откри за домакините в 51-вата минута, а Ехидже Укаки изравни само две минути по-късно. Тогава наставник на Ботев бе Душан Керкез.

