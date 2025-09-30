Ериксен се завърна в националния отбор на Дания

Кристиан Ериксен се завърна на националния отбор на Дания, след като осъществи трансфер в германския Волфсбург по-рано през този месец. Селекционерът Бриан Ример повика 33-годишния халф за световните квалификации срещу Беларус и Гърция, които ще се играят на 9 и 12 октомври, обявиха от Датската футболна федерация.

Ериксен пропусна последните два международни мача на Дания в началото на септември - равенството срещу Шотландия 0:0 и победата срещу Гърция с 3:0, като той не бе играл футбол, след като напусна Манчестър Юнайтед през юни.

Датчанинът подписа договор за две години с Волфсбург като свободен агент и се появи като резерва в последните мачове в Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд (0:1) и РБ Лайпциг (0:1).

Ериксен загуби съзнание на терена по време на Европейското първенство през 2021, като по-късно се възстанови и изиграл рекордните 144 мача за националния тим на Дания.

Следвай ни:

Снимки: Imago