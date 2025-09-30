Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Дания
  3. Ериксен се завърна в националния отбор на Дания

Ериксен се завърна в националния отбор на Дания

  • 30 сеп 2025 | 16:22
  • 704
  • 0
Ериксен се завърна в националния отбор на Дания

Кристиан Ериксен се завърна на националния отбор на Дания, след като осъществи трансфер в германския Волфсбург по-рано през този месец. Селекционерът Бриан Ример повика 33-годишния халф за световните квалификации срещу Беларус и Гърция, които ще се играят на 9 и 12 октомври, обявиха от Датската футболна федерация.

Ериксен пропусна последните два международни мача на Дания в началото на септември - равенството срещу Шотландия 0:0 и победата срещу Гърция с 3:0, като той не бе играл футбол, след като напусна Манчестър Юнайтед през юни.

Датчанинът подписа договор за две години с Волфсбург като свободен агент и се появи като резерва в последните мачове в Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд (0:1) и РБ Лайпциг (0:1).

Ериксен загуби съзнание на терена по време на Европейското първенство през 2021, като по-късно се възстанови и изиграл рекордните 144 мача за националния тим на Дания.  

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 602
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3889
  • 4
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1206
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 993
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5700
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97850
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31365
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14313
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8364
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20288
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427350
  • 14