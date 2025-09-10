Популярни
  Волфсбург
  2. Волфсбург
  Кристиан Ериксен си намери нов клуб и продължава кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 19:09
  • 3497
  • 0
Доскорошният футболист на Манчестър Юнайтед Кристиан Ериксен става играч на Волфсбург, предаде “Типсбладет”. Според информациите той е отпътувам към Германия, за да финализира трансфера си.

33-годишният халф идва при “вълците” като свободен агент, след като си тръгна от “Олд Трафорд” след изтичането на договора му. Още през юни от Волфсбург започнаха преговорите с Ериксен и в крайна сметка двете страни стигнаха до споразумение. В последно време той поддържаше форма с Малмьо.

За последно полузащитникът игра на 10 юни в контролата на Дания срещу Литва. Той не беше извикан в националния тим за най-скорошните световни квалификации.

Волфсбург ще е шестият клуб в кариерата на Ериксен в мъжкия футбол, като преди това мина още през Аякс, Тотнъм, Интер и Брентфорд.

