Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Ериксен: Само на летищата ми напомнят за сърдечния удар

Ериксен: Само на летищата ми напомнят за сърдечния удар

  • 20 сеп 2025 | 08:32
  • 1137
  • 0
Ериксен: Само на летищата ми напомнят за сърдечния удар

Кристиан Ериксен каза, че само проверките за сигурност на летищата му напомнят за сърдечния удар, който получи на Европейското първенство по футбол преди четири години.

Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата
Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата

Ериксен се срина на терена през първото полувреме на мача на откриването на турнира между Дания и Финландия в Копенхаген през юни 2021 година. Той беше реанимиран и оттогава играе с дефибрилатор, който би задействал аларма, ако премине през телесен скенер на летището.

"Трябва само да мина покрай скенера и да се подложа на отделна проверка. Това е всичко. Няма ограничения. Нищо", каза Ериксен на официалното си представяне като нов играч на клуба от Бундеслигата Волфсбург. "Оттогава не съм чувствал нищо. Това е просто част от мен сега - нищо странно или тъжно", добави той, цитиран от ДПА.

33-годишният Ериксен каза, че е щастлив "да бъде приеман отново като футболист, а не като човекът, който имаше този момент на стадион "Паркен".

"Ще говоря подробно за това едва след края на кариерата си - това е нещо много лично", коментира датчанинът.

Инцидентът сложи край на престоя му в Интер, тъй като да играеш с дефибрилатор е забранено в Италия. Той се завърна в Англия, където преди това игра в Тотнъм, за кратко в Брентфорд и след това три години в Манчестър Юнайтед до лятото. Сега Ериксен е в шампиона на Бундеслигата от 2009-а Волфсбург, където подписа двугодишен договор миналата седмица.

Преди мача в неделя срещу Борусия Дортмунд, Пол Симонис заяви, че опитът му е ключов фактор.

"Той е страхотен футболист. Нямаме толкова много играчи тук, които като Кристиан Ериксен са имали страхотна кариера в чужбина", каза Симонис.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

  • 20 сеп 2025 | 02:29
  • 4167
  • 0
Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

  • 20 сеп 2025 | 02:18
  • 2475
  • 0
Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

  • 20 сеп 2025 | 01:59
  • 2485
  • 0
Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

  • 20 сеп 2025 | 01:42
  • 2161
  • 0
Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

  • 20 сеп 2025 | 01:25
  • 1785
  • 0
Лион излъга Анже и временно се изравни с ПСЖ

Лион излъга Анже и временно се изравни с ПСЖ

  • 20 сеп 2025 | 00:52
  • 1431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 175987
  • 314
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 2355
  • 1
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 1613
  • 3
ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

  • 20 сеп 2025 | 09:25
  • 303
  • 0
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 44258
  • 98
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 15835
  • 6