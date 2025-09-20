Ериксен: Само на летищата ми напомнят за сърдечния удар

Кристиан Ериксен каза, че само проверките за сигурност на летищата му напомнят за сърдечния удар, който получи на Европейското първенство по футбол преди четири години.
Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата
Ериксен се срина на терена през първото полувреме на мача на откриването на турнира между Дания и Финландия в Копенхаген през юни 2021 година. Той беше реанимиран и оттогава играе с дефибрилатор, който би задействал аларма, ако премине през телесен скенер на летището.
"Трябва само да мина покрай скенера и да се подложа на отделна проверка. Това е всичко. Няма ограничения. Нищо", каза Ериксен на официалното си представяне като нов играч на клуба от Бундеслигата Волфсбург. "Оттогава не съм чувствал нищо. Това е просто част от мен сега - нищо странно или тъжно", добави той, цитиран от ДПА.
33-годишният Ериксен каза, че е щастлив "да бъде приеман отново като футболист, а не като човекът, който имаше този момент на стадион "Паркен".
"Ще говоря подробно за това едва след края на кариерата си - това е нещо много лично", коментира датчанинът.
Инцидентът сложи край на престоя му в Интер, тъй като да играеш с дефибрилатор е забранено в Италия. Той се завърна в Англия, където преди това игра в Тотнъм, за кратко в Брентфорд и след това три години в Манчестър Юнайтед до лятото. Сега Ериксен е в шампиона на Бундеслигата от 2009-а Волфсбург, където подписа двугодишен договор миналата седмица.
Преди мача в неделя срещу Борусия Дортмунд, Пол Симонис заяви, че опитът му е ключов фактор.
"Той е страхотен футболист. Нямаме толкова много играчи тук, които като Кристиан Ериксен са имали страхотна кариера в чужбина", каза Симонис.