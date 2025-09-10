Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата

Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата

  • 10 сеп 2025 | 22:28
  • 1247
  • 0
Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата

Кристиан Ериксен вече е играч на Волфсбург. Германският клуб обяви привличането на 33-годишния халф като свободен агент. Договорът на Ериксен с "вълците" е до 2027 година.

Датчанинът напусна Манчестър Юнайтед след изтичането на контракта му през лятото. През миналия сезон в Премиър лийг Ериксен отбеляза 1 гол и направи 2 асистенции в 23 мача.

"Волфсбург е първият ми клуб в Бундеслигата и нямам търпение да започна това ново приключение. Убеден съм, че можем да постигнем нещо. Разговорите с ръководството преминаха добре. Веднага почувствах, че Пол Симонис има ясна визия за развитието на тима и за моята роля", коментира Ериксен.

"Фактът, че във Волфсбург има няколко датски национали, също направи решението да се присъединя към отбора лесно", добави бившият футболист на Аякс, Интер, Тотнъм, Брентфорд и Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

  • 10 сеп 2025 | 21:42
  • 5208
  • 19
Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 21:21
  • 4370
  • 0
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 5604
  • 16
Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 20:32
  • 3264
  • 0
Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

  • 10 сеп 2025 | 20:01
  • 3322
  • 4
Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

  • 10 сеп 2025 | 19:22
  • 1572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 2406
  • 0
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 20511
  • 9
Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 19407
  • 152
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 5604
  • 16
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 36601
  • 28
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 21700
  • 18