Официално: Ериксен ще играе в Бундеслигата

Кристиан Ериксен вече е играч на Волфсбург. Германският клуб обяви привличането на 33-годишния халф като свободен агент. Договорът на Ериксен с "вълците" е до 2027 година.

Датчанинът напусна Манчестър Юнайтед след изтичането на контракта му през лятото. През миналия сезон в Премиър лийг Ериксен отбеляза 1 гол и направи 2 асистенции в 23 мача.

Never late to the party...



Welcome to Wolfsburg, Christian Eriksen!

🐺🤩🇩🇰#VfLWolfsburg pic.twitter.com/cjnmqqPkFB — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) September 10, 2025

"Волфсбург е първият ми клуб в Бундеслигата и нямам търпение да започна това ново приключение. Убеден съм, че можем да постигнем нещо. Разговорите с ръководството преминаха добре. Веднага почувствах, че Пол Симонис има ясна визия за развитието на тима и за моята роля", коментира Ериксен.

"Фактът, че във Волфсбург има няколко датски национали, също направи решението да се присъединя към отбора лесно", добави бившият футболист на Аякс, Интер, Тотнъм, Брентфорд и Манчестър Юнайтед.