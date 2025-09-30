Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Половинката на реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже Александър Николов – Юлита Димитрова говори пред Sportal.bg малко преди завръщането на родните национали от Мондиала във Филипините по-рано днес.

Юлита, която е опора на Алекс, разказа какви са техните ритуали и разкри малко повече за това какво представлява един ден на волейболната ни звезда. Тя също така изрази своята надежда двамата да намерят време да се зарадват на този успех на „лъвовете“, които се прибраха от Манила със сребърните медали.

„Ние с Алекс си говорим постоянно, но емоциите са големи и не могат да се опишат. Може би треньорът е искал да ги изолира, но ние с Алекс толкова сме свикнали да се чуваме, че може би той го е правил автоматично. Разговорите бяха твърде кратки, но според мен достатъчни.



„Може би още от началото на тази година те са много по-сплотени като колектив и отбор, те станаха едно цяло. Преди първенството те го казваха на думи, че са едно цяло, а сега го и доказаха.



„Ние си имаме някакви ритуали. Принципно му пиша някакви мотивиращи съобщения, но те са кратки. Това, което винаги му казвам е да играе със сърцето си и да показва това, което може, най-вече да вярва в себе си.



„Един негов работен ден – става рано, закусва, в залата, едни триразови тренировки, обядва, почива, отново в залата и ляга да спи, това е животът на един спортист. Много рядко остава време за забавления и то по изключение. Надявам се сега да успеем да празнуваме, но времето ни е изключително ограничено, предстои ни пътуване до Италия, но аз се надявам по някакъв начин да се зарадваме на този миг“, разказа Юлита Димитрова.

Снимки: Борислав Трошев