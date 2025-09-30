Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2171
  • 1

Половинката на реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже Александър Николов – Юлита Димитрова говори пред Sportal.bg малко преди завръщането на родните национали от Мондиала във Филипините по-рано днес.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Юлита, която е опора на Алекс, разказа какви са техните ритуали и разкри малко повече за това какво представлява един ден на волейболната ни звезда. Тя също така изрази своята надежда двамата да намерят време да се зарадват на този успех на „лъвовете“, които се прибраха от Манила със сребърните медали.

21 Националите по волейбол се прибират от Световното първенство

„Ние с Алекс си говорим постоянно, но емоциите са големи и не могат да се опишат. Може би треньорът е искал да ги изолира, но ние с Алекс толкова сме свикнали да се чуваме, че може би той го е правил автоматично. Разговорите бяха твърде кратки, но според мен достатъчни.

„Може би още от началото на тази година те са много по-сплотени като колектив и отбор, те станаха едно цяло. Преди първенството те го казваха на думи, че са едно цяло, а сега го и доказаха.

„Ние си имаме някакви ритуали. Принципно му пиша някакви мотивиращи съобщения, но те са кратки. Това, което винаги му казвам е да играе със сърцето си и да показва това, което може, най-вече да вярва в себе си.

„Един негов работен ден – става рано, закусва, в залата, едни триразови тренировки, обядва, почива, отново в залата и ляга да спи, това е животът на един спортист. Много рядко остава време за забавления и то по изключение. Надявам се сега да успеем да празнуваме, но времето ни е изключително ограничено, предстои ни пътуване до Италия, но аз се надявам по някакъв начин да се зарадваме на този миг“, разказа Юлита Димитрова.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 714
  • 0
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 865
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1274
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1200
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1804
  • 0
Фенска маса блокира Алекс и Мони Николови на тръгване от летището

Фенска маса блокира Алекс и Мони Николови на тръгване от летището

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 1735
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97739
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31284
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14221
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8246
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20107
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427313
  • 14