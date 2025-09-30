Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Диагоналът на националния отбор на България по волейбол Венислав Антов говори пред медиите след пристигането на „лъвовете“ на правителствения терминал на летище Васил Левски в столицата по-рано днес.

Антов коментира, че той и съотборниците вече започват да осъзнават какъв ефект е имало тяхното представяне във Филипините върху цяла България. Той също така обясни и каква роля е имал селекционерът Джанлоренцо Бленджини, който пое „лъвовете“ в началото на миналото лято.

„Честно казано, в самолета още не осъзнавах какво ни чака. Малко бях изморен и от пътуването, но виждайки колко много хора и журналисти, както и какво посрещане ни чака, чувството е уникално. Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България“, сподели той.



„Надявам се да няма лимит, с всяка година да успяваме да покачваме нашето ниво и естествено, да постигаме по-добри резултати. Догодина имаме и домакинско европейско първенство, но има доста време дотогава. Сега първи ни предстои да изживеем тези емоции, след това имаме малко работа по клубните отбори и вече ще мислим след една година“, уточни националът.



„Със сигурност беше доста емоционално това, което (Джанлоренцо Бленджини) ни каза преди мача с Италия. Той е невероятен човек, за две години успя, както всички виждате, да промени много отбора. Най-важното е, че в него виждам огромно желание да направи добри играчи от нас“, завърши Антов.

