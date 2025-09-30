Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 864
  • 0
Диагоналът на националния отбор на България по волейбол Венислав Антов говори пред медиите след пристигането на „лъвовете“ на правителствения терминал на летище Васил Левски в столицата по-рано днес.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Антов коментира, че той и съотборниците вече започват да осъзнават какъв ефект е имало тяхното представяне във Филипините върху цяла България. Той също така обясни и каква роля е имал селекционерът Джанлоренцо Бленджини, който пое „лъвовете“ в началото на миналото лято.

21 Националите по волейбол се прибират от Световното първенство

„Честно казано, в самолета още не осъзнавах какво ни чака. Малко бях изморен и от пътуването, но виждайки колко много хора и журналисти, както и какво посрещане ни чака, чувството е уникално. Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България“, сподели той.

„Надявам се да няма лимит, с всяка година да успяваме да покачваме нашето ниво и естествено, да постигаме по-добри резултати. Догодина имаме и домакинско европейско първенство, но има доста време дотогава. Сега първи ни предстои да изживеем тези емоции, след това имаме малко работа по клубните отбори и вече ще мислим след една година“, уточни националът.

„Със сигурност беше доста емоционално това, което (Джанлоренцо Бленджини) ни каза преди мача с Италия. Той е невероятен човек, за две години успя, както всички виждате, да промени много отбора. Най-важното е, че в него виждам огромно желание да направи добри играчи от нас“, завърши Антов.

Снимки: Startphoto

