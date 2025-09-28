Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен

Шефът на Макларън Зак Браун призна, че тимът му не може да си позволи да игнорира представянето на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен, който спечели последните две състезания на „Монца“ и в Баку.

7 кръга преди края на сезона Оскар Пиастри води с 25 точки пред съотборника си в Макларън Ландо Норис, а Макс е на 69 от първото място.

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

„Трябва за следим Макс, той руши представянето ни – обясни Браум пред тв Bloomberg. – Ние трябва да продължим това, което правим досега. Битката при конструкторите изглежда много добре за нас. Имахме шанс да вземем титлата в Баку, но да не говорим за Баку. Надявам се, че ще успеем в Сингапур.

„Искаме битка на нашите пилоти и Макс, но ако може да оставим Макс зад нас в Сингапур. Борим се за титлата, даваме на нашите пилоти равни възможности, всичко е изравнено, така че по-добрият да спечели.

„По пътя може нещо да се обърка, както стана с Ландо на „Монца“, но ние искаме Ландо и Оскар да се борят за титлата в последното състезание в Абу Даби и нека по-добрият да спечели.“

В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages