Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1273
  • 2

Бившият волейболен национал Евгени Иванов – Пушкат призова чрез пост в своя профил във Фейсбук българският народ да последва примера на момчетата, които спечелиха сребърния медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, което завърши в неделя.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

Хей, хора!

Днес всички се радваме.

Днес всички сме българи.

Днес всички си обичаме държавата. Днес всички сме едно.

А от утре, когато еуфорията отмине, пак ще започнем да хвърляме фасовете през прозорците на колите – „ами те и другите го правят“.

Пак ще се бутаме по пътищата и ще се псуваме – „ами те и другите го правят“.

Пак ще завиждаме на Гошо, защото има по-хубава къща, и ще се подиграваме на Пешо, защото трета зима ходи с едно и също яке – „ами те и другите го правят“.

Пак ще предлагаме 50 лева на полицая, който ни е спрял, защото сме нарушили закона – „ами те и другите го правят“.

А видяхте ли как го правят тези момчета на волейболното игрище?

Там с егоизъм, завист и корупция не става.

Видяхте ли как се бориха, как играха заедно, как всеки помагаше с всичко, което може, за общата цел, как никой не се биеше в гърдите, че е по-голям и по-заслужаващ от другите?

Е, хайде да правим като тях. По-трудно е, защото трябва да поемем отговорност, но резултата ще си заслужава.

Погледнете се в огледалото.

Погледнете децата си.

Погледнете внуците си.

Като кого искате да правите, като кого искате да правят те – като „другите“ ли?

Или като момчетата с които се гордеем!“, написа Пушката.

Снимки: Sportal.bg

