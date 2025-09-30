Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Бившият волейболен национал Евгени Иванов – Пушкат призова чрез пост в своя профил във Фейсбук българският народ да последва примера на момчетата, които спечелиха сребърния медал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, което завърши в неделя.

„Хей, хора!

Днес всички се радваме.

Днес всички сме българи.

Днес всички си обичаме държавата. Днес всички сме едно.

А от утре, когато еуфорията отмине, пак ще започнем да хвърляме фасовете през прозорците на колите – „ами те и другите го правят“.

Пак ще се бутаме по пътищата и ще се псуваме – „ами те и другите го правят“.

Пак ще завиждаме на Гошо, защото има по-хубава къща, и ще се подиграваме на Пешо, защото трета зима ходи с едно и също яке – „ами те и другите го правят“.

Пак ще предлагаме 50 лева на полицая, който ни е спрял, защото сме нарушили закона – „ами те и другите го правят“.

А видяхте ли как го правят тези момчета на волейболното игрище?

Там с егоизъм, завист и корупция не става.

Видяхте ли как се бориха, как играха заедно, как всеки помагаше с всичко, което може, за общата цел, как никой не се биеше в гърдите, че е по-голям и по-заслужаващ от другите?

Е, хайде да правим като тях. По-трудно е, защото трябва да поемем отговорност, но резултата ще си заслужава.

Погледнете се в огледалото.

Погледнете децата си.

Погледнете внуците си.

Като кого искате да правите, като кого искате да правят те – като „другите“ ли?

Или като момчетата с които се гордеем!“, написа Пушката.