Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол Виктор Йосифов коментира сребърния медал, който „лъвовете“ спечелиха от завършилото в неделя Световно първенство във Филипините.

Йосифов сподели своето мнение, че този сребърен медал е равносилен на злато и отдаде заслуженое на всички в отбора. Бившият капитан на „лъвовете“ също така предрече светло бъдеще пред този състав, в който имаше няколко момчета, които все още нямат навършени 20 години и тепърва ще се развиват.

„Успехът със сигурност е невероятен. Това, което направиха тези момчета и начинът, по който играха… това е сребро е равносилно на златен медал. Те със сигурност тепърва ще осъзнават какво са направили. Едва ли хората в България си дават сметка какво означава това - да играеш финал на световно първенство в колективен спорт. Така че е един голям-голям поклон пред тези момчета и пред целия щаб, пред хората, които ни донесоха тази радост“, сподели бившият национал пред БНТ.



„Със сигурност след всеки мач, след всяка загуба има какво да се научи, какви поуки да се извадят. Тези момчета са прекалено млади, някои от тях дори още нямат навършени 20 години, така че волейболът е пред тях. Тепърва те ще се развиват и ще изграждат кариери. Със сигурност треньорите тепърва ще правят анализи и ще работят, за да има подобряване в следващите години, за да могат да спечелят следващия такъв финал.



„Разбира се, че колективният успех е най-важен в колективните спортове. Няма как да бъде иначе. Индивидуалните награди са важни до толкова, доколкото те са отражение на работата на целия отбор, защото без подкрепата на съотборниците отделният играч няма как да спечели сам индивидуална награда. Една такава награда допълнително дава стимул и увереност на самия играч, че си свършил добре работата и с това, което е направил, е бил в полза на отбора.



„Един такъв успех неминуем смятам, че ще запали децата. Те вече са запалени, те виждат в тези свои батковци едни хора, на които искат да приличат, на които да подражават. Така че с това, което направиха, момчетата запалиха искрата в младите. От тук нататък е работа на държавата да създаде условия, така че тези млади момчета и подрастващи да имат най-добрите условия и като инфраструктура да са в залата, да тренират. В случая няма значение дали е волейбол, това се отнася за всеки вид спорт. Важно е да се създадат благоприятни условия за тези деца да се задържат в залите и да имат приятни условия за работа“, добави още Йосифов.