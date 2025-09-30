Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1801
  • 0

Димитър Добрев беше най-младият състезател, който участва на завършилото в неделя Световното първенство по волейбол за мъже, в което националният отбор на България завоюва сребърните медали.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

По-рано днес „лъвовете“ бяха посрещнати подобаващо на правителствения терминал на летище Васил Левски в столицата. Пред медиите Добрев коментира изминалото първенство и говори за бъдещето пред българския състав, чиято голяма цел е класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Със сигурност не сме очаквали подобно представяне. Гледахме мач след мач да изпълняваме всички треньорски указания. Но, да, наистина не сме очаквали. Постарахме се. Един добре сплотен колектив изградихме и така“, коментира Добрев пред БНТ.

„Със сигурност има една така горчилка от финала (срещу Италия). Със сигурност можехме и повече. Те биха доста силен сервис. Играхме повече на висока топка. Със сигурност можеше повече, но дай Боже другия път да се окичим със златния медал“, добави националът.

„От тук нататък, според мен, е само напред и нагоре. Тренираме с нови сили в залата, с нова мотивация. Все пак имаме да печелим още доста“, каза волейболистът, който коментира и шансовете на „лъвовете“ да се класират за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Със сигурност, след този успех, изглежда по-вероятно. Имаме доста повече спечелени мачове в Лигата на нациите, така че със сигурност“, заяви най-младият волейболист, който участва на Мондиала във Филипините.

Снимки: Борислав Трошев

