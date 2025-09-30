Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че вече е забравил победата с 5:2 над Реал Мадрид през уикенда и вече мисли за предстоящия сблъсък в Айнтрахт в Шампионската лига. Той заяви, че в живота единствено важно е настоящето и никой не помни какво се е случило вчера.

„Спечелихме мача, който трябваше да спечелим, а днес тренираме следобед, за да си починем малко повече и да бъдем силни“, каза Симеоне пред репортери в понеделник.

„Никой не помни какво се е случило вчера, в живота; това, което има значение, е настоящето. Трябва да се изправим пред това, което предстои, да имаме вяра и да вярваме в това, което правим“, допълни специалистът.

Атлетико зашлеви непобедения Реал с пет гола в зрелищно мадридско дерби

Атлетико загуби с 2:3 от Ливърпул в първия кръг на турнира, но никога досега не е започвал кампания в Шампионската лига с две поредни поражения. Освен това отборът е спечелил девет от последните си десет домакински мача в най-престижния клубен турнир на УЕФА.

„Много е трудно да се говори за два мача. Предстои ни път, който, подобно на живота, има своите предизвикателства. Това, което предстои, е огромно и ще трябва да се сблъскаме с много ситуации. Като в живота е, има възходи и падения“, допълни специалистът.

Симеоне обаче няма да бъде на треньорската скамейка при визитата на Айнтрахт, тъй като беше изгонен заради реакцията си към публиката на Ливърпул след допуснатия късен гол в първия кръг.

„Ще го приема както съм го правил и преди, спокойно“, продължи опитният наставник.

