Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фенска маса блокира Алекс и Мони Николови на тръгване от летището

Фенска маса блокира Алекс и Мони Николови на тръгване от летището

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 1732
  • 0

Двете от големите звезди на мъжкия национален отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на провелото се във Филипините Световно първенство, Александър и Симеон Николови имаха трудности със своето прибиране от летище Васил Левски в столицата по-рано днес.

Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!
Посрещнаха като световни шампиони волейболните герои на България!

„Лъвовете“ кацнаха с правителствения самолет около 10:00 часа и бяха посрещнати от официални лица, своите семейства и никак не малко фенове. Именно феновете блокираха пътя пред автомобила на братя Николови, които спряха и раздадоха автографи и си направиха снимки със събралите се фенове.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

  • 30 сеп 2025 | 15:47
  • 711
  • 0
Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

Юлита Димитрова: Надявам се с Алекс да намерим време да се зарадваме на този миг

  • 30 сеп 2025 | 15:29
  • 2154
  • 1
Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

Вени Антов: Постепенно започвам да разбирам какъв ефект сме имали върху цяла България

  • 30 сеп 2025 | 15:15
  • 862
  • 0
Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

Евгени Иванов – Пушката призова народът да последва примера на волейболистите

  • 30 сеп 2025 | 14:49
  • 1273
  • 2
Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

Виктор Йосифов: Някои от тези момчета още нямат 20 години, волейболът е пред тях

  • 30 сеп 2025 | 14:36
  • 1198
  • 0
Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

Димитър Добрев: Класирането за Олимпийските игри в ЛА изглежда по-вероятно

  • 30 сеп 2025 | 13:54
  • 1801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97589
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31164
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14093
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8068
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 19856
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427251
  • 14