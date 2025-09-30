Фенска маса блокира Алекс и Мони Николови на тръгване от летището

Двете от големите звезди на мъжкия национален отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на провелото се във Филипините Световно първенство, Александър и Симеон Николови имаха трудности със своето прибиране от летище Васил Левски в столицата по-рано днес.

„Лъвовете“ кацнаха с правителствения самолет около 10:00 часа и бяха посрещнати от официални лица, своите семейства и никак не малко фенове. Именно феновете блокираха пътя пред автомобила на братя Николови, които спряха и раздадоха автографи и си направиха снимки със събралите се фенове.

Снимки: Борислав Трошев