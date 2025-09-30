Джанлоренцо Бленджини: Два месеца не съм виждал съпругата и дъщеря си

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини говори веднага след тържественото завръщане на световните вицешампиони в София.

Италианският специалист подчерта за БТА, че на всички им трябва още време, за да осъзнаят какво точно са постигнали, но и призова за спокойствие и да не се създава излишно напрежение около волейболистите, които са завършени професионалисти.

- Синьор Бленджини, как се чувствате два дни след най-големия успех на волейбола ни?

- Добре съм. Почти не съм спал тази нощ. Но умората не се усеща, защото сме завладени от емоции. Толкова изразходвахме от физическо естество и в психическо отношение. Щастливи сме. Сега трябва да се насладим на всичко Момчетата заслужиха всичко това с огромната работа, която извършиха преди да отидат на Световното първенство. Сега трябва да бъдем умни, за да покажем, че това не се случи твърдо бързо.

- Осъзнахте ли вече какво сте постигнали?

- Това не се осъзнава на момента, става малко по малко. Огромната радост идва веднага, още в първия момент. Вярно е, че да загубиш финал, независимо срещу кого играеш, винаги ти носи и болка. Но е вярно и, че едва в последните часове осъзнаваме голямото и историческо нещо, което постигнахме. Сега трябва много добре да подредим нещата, защото винаги сме говорили за процес и не трябва да го променяме. Очакванията трябва да бъдат балансирани, както при успехите ни, така и в моментите, когато нещата не вървят толкова добре. Момчетата изпълняват по невероятен начин указанията, които получават. Те се развиха изключително бързо не само от техническа гледна точка, което всички видяхте, но и от ментална.

- Това прекалено бързо развитие добре ли е за отбора?

- Да, добре е, но оттук нататък трябва да се справим с тази ситуация, защото сега няма нужда да се създава прекалено напрежение. Амбицията на тези момчета е кристално ясна, те имат невероятна отдаденост. Винаги са ми показвали пълно доверие във всичко, което им казвам и предлагам, независимо дали става въпрос за техническо решение или тактически детайл. Професионалният спорт е лош донякъде, защото никога не гледа назад. Знаем, че трябва да продължим напред, защото пътят ни е правилен, но имаме още да извървим много заедно.

- Каква е следващата цел пред този отбор?

- На първо време е важно момчетата да починат, колкото могат. Да се насладят на тези хубави моменти, които сами заслужиха. След това се завръщат в клубовете си, където трябва да продължат работа си, говорихме си за това. Те трябва да се опитат да станат възможно най-важните играчи за клубовете и да продължат този процес, който започнахме всички заедно. Те трябва да продължат да се развиват, защото за да бъдат завършени играчи, не са достатъчни пет месеца работа през лятото, а непрекъснат прогрес в отборите им, но те знаят това.

- Има ли вече изработена програма за следващата година?

- През следващата година ще участваме в Лигата на нациите, ще има Европейско първенство, на което сме домакини. То със сигурност ще бъде основната ни цел, но трябва да бъдем спокойни, призовавам за това, да бъдем умерени. Сега те се наслаждават на тази, хм... не бих казал популярност, но на това удовлетворение, което изпитаха. Те са доволни, но около тях има още много хора, които се гордеят с тях. И точно това струва повече от победата.

- Ще се насладите ли и вие на заслужа почивка?

- От два месеца не съм виждал семейството - съпругата и дъщеря ми. За 5 месеца през лятото сме се виждали общо 3 пъти. Сега ще се насладя малко и аз на ваканция с близките ми, ще се видя с майка ми, сестра ми, племенницата ми. Първо ще се върна вкъщи и ще прегърна всичките си близки. След това ще продължа да работя през зимата и ще направим план за следващото лято. Ще следя всички национали при представянето им в клубовете и ще се подготвяме за следващия сезон, който ще бъде още по-труден, защото вече не сме аутсайдери.