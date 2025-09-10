Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

  • 10 сеп 2025 | 14:39
  • 2428
  • 0
Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Прословутият бивш рефер от Премиър лийг Дейвид Куут има нови сериозни проблеми. Оказва се, че му е било повдигнато обвинение за заснемането на видео с неприлично съдържание, в което участва дете. Още утре (четвъртък) 43-годишният мъж ще се яви пред съда в Нотингам за първото му изслушване.

Въпросното видео е направено на 2 януари 2020 година и според британското законодателство попада в Категория “А”, което е най-високото ниво и обикновено важи за случаи на изнасилвания на деца или друг вид сексуални посегателства, извършени от възрастни. Властите добавиха, че обвинението за изготвяне на неприлична снимка е свързано с действия като изтегляне, споделяне и съхраняване на файлове.

Дейвид Куут е онзи арбитър, който беше уволнен, след като първо се появи видео, направено през юли 2020 г., на което той обижда Ливърпул като клуб и бившия мениджър на тима Юрген Клоп в частност. По-късно “изтече” и друг запис, на който Куут шмърка бял прах чрез навита банкнота. Това се случва в хотелска стая по време на Европейското първенство в Германия, на което той е един от съдиите. Въпросното видео с шмъркането е заснето на 6 юли, ден след четвъртфиналите на Евро 2024 между Португалия и Франция - мач, на който Куут бе един от ВАР реферите.

Отделно реферът, който междувременно разкри, че е гей, беше разследван от страна на ФА по повод замесването му в евентуално нерегламентирано залагане на мачове. Повод за тези нови проблеми на съдията са станали съобщения, които той е изпратил преди и след двубой на Лийдс срещу Уест Бромич Албиън през 2019 година. Те са събудили подозрения у контролните органи, че е възможно някои от решенията на терен като показване на жълт картон да са свързани с помощ към трети лица, които да са осъществявали залагания.

