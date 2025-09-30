Популярни
  Локо (София) вдига Анте Аралица за дербито със Славия

  • 30 сеп 2025 | 10:18
  • 1044
  • 1

Лекарският щаб на Локомотив (София) прави всичко възможно да вдигне нападателя Анте Аралица за дербито със Славия. Малкият столичен сблъсък е в петък от 19:45 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

За последно хърватинът бе на терена преди месец – при победата с 1:0 над Септември (София) на 29 август. Оттогава той е в лазарета, като отсъствието му се отразява и върху представянето на “железничарите”. В неговото отсъствие атаката на “червено-черните” води новото попълнение Георги Минчев. Той обаче все още няма нужната физическа подготовка за цял мач.

В същото време стана ясно, че в предстоящата пауза за националните отбори в началото на октомври Локомотив този път не планира да играе контрола. Основната причина е, че тогава е предварителният кръг от турнира за Купата на България и почти няма съперници, а и в „Надежда“ имаха немалко контузени наскоро.

