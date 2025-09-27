Генчев: Много е трудно срещу 17 човека! ЦСКА няма нужда от такава помощ, защото се заблуждават, че правят нещо

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев изяви сериозни претенции към съдийството след равенството с ЦСКА (1:1) от 10-ия кръг на efbet Лига. Той сподели мнение, че неговият отбор категорично е надиграл своя съперник и трябва да съжалява, че не е спечелил трите точки днес.

"Категорично по-добрият отбор на терена беше нашият. Вкарахме един гол, пропуснахме поне още три. Пълният обрат много щеше да ни прилича на фона на показаното, особено през второто полувреме. Много е трудно срещу 14 човека и още трима във ВАР. ЦСКА имат достатъчно добри футболисти, нямат нужда от такава помощ, защото се заблуждават, че правят нещо. Надявам се повече да не говоря за съдиите, но това са неща, които изключително много влияят от мача.

Получихме гол в много неудобна част от мача. Това е изключително голямо психологическо предимство за всеки един противник. През първото отново ние бяхме отбора с по-чисти положения за гол. През второто променихме ритъма на игра и бяхме по-агресивни, когато имаше отбита топка.

Отборът играеше много добре и не виждах причина да сменям който и да е футболист. Всички, които започнаха мача, играха на добро ниво. Доволен съм от всички.

Всеки един футболист е важен. Георги Минчев е доказан реализатор, но той и Лясков се нуждаят от няколко седмици, за да достигнат оптималната си форма. Това са футболисти, които тепърва ще играят по-добре за Локомотив (София).

Всеки отбор има трудни периоди. От 10 мача имаме само две загуби, което е в рамките на нормалното. Стараем се да израстваме с всеки мач. Това, което показахме днес, вдъхва увереност. Не е лесно да надиграеш ЦСКА. В предишните мачове ЦСКА имат лоши резултати, но не помня някой да ги е надиграл толкова категорично, колкото днес ние успяхме", заяви Генчев.

Снимки: Владимир Иванов