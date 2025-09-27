Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Георги Минчев: Трябва да съжаляваме за този резултат, заслужавахме победата

Георги Минчев: Трябва да съжаляваме за този резултат, заслужавахме победата

  • 27 сеп 2025 | 22:10
  • 1290
  • 3

Нападателят на Локомотив (София) Георги Минчев сподели мнението си след равенството с ЦСКА (1:1) в "Надежда". Офанзивният футболист реализира изравнителното попадение за "железничарите" от дузпа в 77-мата минута.

"Получи се интересен мач. Мисля, че ние трябва да съжаляваме за резултата. Имахме по-чисти положения и заслужавахме победата. На полувремето си казахме, че нищо не е станало. Играхме по-добре от ЦСКА и вкарахме гол. Останахме спокойни и трябва да съжаляваме, че не спечелихме.

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Щастлив съм, че отново играя футбол. След престоя ми в Турция имах дълъг период без отбор. Отново правя това, което обичам. Леко съм закъснял с подготовката, но ще се подобрявам.

26 Локомотив (София) 1:1 ЦСКА

Не искам да коментирам темата „ЦСКА“. Щом съм тук, значи съм част от Локомотив (София). Предстои ни дерби със Славия, но за мен е мач като мач. Трябва да излезем агресивни и всеки да се раздаде на 100%. Със сигурност сме по-класни футболисти и ако го покажем на терена, ще се поздравим с успех", каза Минчев.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2071
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4855
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2503
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1118
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1434
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17900
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132608
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62197
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4855
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2071
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2503
  • 3