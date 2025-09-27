Георги Минчев: Трябва да съжаляваме за този резултат, заслужавахме победата

Нападателят на Локомотив (София) Георги Минчев сподели мнението си след равенството с ЦСКА (1:1) в "Надежда". Офанзивният футболист реализира изравнителното попадение за "железничарите" от дузпа в 77-мата минута.

"Получи се интересен мач. Мисля, че ние трябва да съжаляваме за резултата. Имахме по-чисти положения и заслужавахме победата. На полувремето си казахме, че нищо не е станало. Играхме по-добре от ЦСКА и вкарахме гол. Останахме спокойни и трябва да съжаляваме, че не спечелихме.

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Щастлив съм, че отново играя футбол. След престоя ми в Турция имах дълъг период без отбор. Отново правя това, което обичам. Леко съм закъснял с подготовката, но ще се подобрявам.

26

Не искам да коментирам темата „ЦСКА“. Щом съм тук, значи съм част от Локомотив (София). Предстои ни дерби със Славия, но за мен е мач като мач. Трябва да излезем агресивни и всеки да се раздаде на 100%. Със сигурност сме по-класни футболисти и ако го покажем на терена, ще се поздравим с успех", каза Минчев.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов