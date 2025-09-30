Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Бивш шеф в Хебър започна работа в Ботев (Враца)

Бивш шеф в Хебър започна работа в Ботев (Враца)

  • 30 сеп 2025 | 09:54
  • 3323
  • 1

Работа под Околчица започва доскорошният шеф на школата на Хебър Йордан Чолов, пише "Тема Спорт". Той ще е помощник на новия наставник Тодор Симов в Ботев (Враца). Специалистът вече дебютира с победа над Арда Кърджали в Стара Загора.

Чолов е бил на трибуните и е изгледал двубоя. Договорът му в клуба от Северозапада влиза в сила от 1 октомври. Това лято Чолов влезе в открит конфликт със старши треньора на Хебър Николай Митов. Двамата имаха словесни пререкания, като вследствие на тях се стигна до раздяла и назначаване на нов шеф на ДЮШ на пазарджиклии. Постът бе поет от Добри Митов.

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Очакваше се Петър Карачоров да последва Симов във Враца, след като двамата бяха в юношеския национален отбор до 19 г., но той не е пожелал.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

Промениха датата и часа на мач от Втора лига

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 1219
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 30 сеп 2025 | 14:45
  • 1573
  • 0
Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!

  • 30 сеп 2025 | 14:37
  • 1018
  • 4
Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

Александър Димитров каза какво иска да вземе от волейболния във футболния отбор на България

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 1113
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 сеп 2025 | 12:58
  • 1498
  • 0
Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

  • 30 сеп 2025 | 12:54
  • 1056
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98873
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32089
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15001
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9230
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21881
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427743
  • 14