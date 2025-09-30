Бивш шеф в Хебър започна работа в Ботев (Враца)

Работа под Околчица започва доскорошният шеф на школата на Хебър Йордан Чолов, пише "Тема Спорт". Той ще е помощник на новия наставник Тодор Симов в Ботев (Враца). Специалистът вече дебютира с победа над Арда Кърджали в Стара Загора.

Чолов е бил на трибуните и е изгледал двубоя. Договорът му в клуба от Северозапада влиза в сила от 1 октомври. Това лято Чолов влезе в открит конфликт със старши треньора на Хебър Николай Митов. Двамата имаха словесни пререкания, като вследствие на тях се стигна до раздяла и назначаване на нов шеф на ДЮШ на пазарджиклии. Постът бе поет от Добри Митов.

Очакваше се Петър Карачоров да последва Симов във Враца, след като двамата бяха в юношеския национален отбор до 19 г., но той не е пожелал.