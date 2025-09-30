Джанлоренцо Бленджини: Усетихме страхотна подкрепа, благодаря ви

Джанлоренцо Бленджини, селекционер на националния отбор по волейбол, благодари за подкрепата, която той и играчите му са усетили по време на световното първенство във Филипините. Италианският специалист коментира пред БНТ настроението в състава минути преди завръщането в България, където ги очаква грандиозно посрещане.

„Благодаря за това, че ни посрещате тук и това, което чуваме, че се подготвя в България. За емоциите, които успяхме да усетим толкова далеч. Въпреки че бяхме изолирани възможно най-много от външния свят. Това, което усетихме като подкрепа е нещо страхотно“, каза Бленджини пред БНТ.

„Мисля, че основата към успеха е в тази група от специални състезатели, с която разполагаме. От първия ден те показаха, че ще дадат всичко от себе си и го направиха във всеки един момент. До последния ден на първенството тяхното отношение към целия процес е изключително. Сега идва по-трудното и сега нашата задача като ръководство ще е да се справим с това нещо, което дойде малко бързо. Сега е важно да не променяме нищо, което имаме като работа и отношение“, добави италианският специалист.

