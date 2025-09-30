Мони Николов от самолета към София: Искам да видя двете си баби и дядо

Младият български волейболен талант Симеон Николов не скри вълнението си при прибирането в София. Той сподели за NOVA от правителствения самолет, че няма търпение на родна земя да прегърне бабите и дядо си.

„Вълнувам се, чувам от много хора какво ще ни очаква в София, всички много се вълнуваме. Не знам какво да очаквам. Виждал съм когато отбор постигне успех, но не съм си го представял в България и в София“, сподели Мони Николов.

„След мача със САЩ, когато изстрадахме победата и осъзнахме, че сме на полуфинал. Много бързо се случи всичко.“

„Братство – това е най-силната черта на нашия отбор“, уточни той.

Кого няма търпение да види в България? Отговорът е бърз и много ясен: „Двете ми баби и дядо.“