  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

  • 29 сеп 2025 | 22:27
  • 786
  • 0

Наставникът на Берое Алехандро Сагерас говори след победата на своя тим над Добруджа. “Заралии” се наложиха с 1:0 и продължиха добрата си серия.

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

“През седмицата работихме добре. Всеки мач имаме стратегия как да победим и как да сме боеспособни на отбори като днешния с опитни играчи. Нашият отбор ще расте. Малко малко растем и гледаме напред. Понякога избързваме в някои чистите ситуации.

Играчите растат малко по малко. Тази година президентът направи един млад отбор, който да радва тази публика. И да може ние като треньори да изкараме 100% от тях.

Аз го казах много пъти. Този Берое, който виждате, отива на всички терени с целта да победи. Имаме респект към Левски, както към ЦСКА, към Лудогорец, но трябва да знаете, че Берое е един отбор с история, който има тежест в това първенство.

Имаме много добра комуникация с футболистите. Искам да давам решения на моите футболисти”, заяви Сагерас.

