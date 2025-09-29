Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Наставникът на Берое Алехандро Сагерас говори след победата на своя тим над Добруджа. “Заралии” се наложиха с 1:0 и продължиха добрата си серия.

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

“През седмицата работихме добре. Всеки мач имаме стратегия как да победим и как да сме боеспособни на отбори като днешния с опитни играчи. Нашият отбор ще расте. Малко малко растем и гледаме напред. Понякога избързваме в някои чистите ситуации.

Играчите растат малко по малко. Тази година президентът направи един млад отбор, който да радва тази публика. И да може ние като треньори да изкараме 100% от тях.

Аз го казах много пъти. Този Берое, който виждате, отива на всички терени с целта да победи. Имаме респект към Левски, както към ЦСКА, към Лудогорец, но трябва да знаете, че Берое е един отбор с история, който има тежест в това първенство.

Имаме много добра комуникация с футболистите. Искам да давам решения на моите футболисти”, заяви Сагерас.